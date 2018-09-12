السجن 6 سنوات لنائب الرئيس الإيراني السابق

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 6 سنوات ونصف السنة، بحق إسفنديار رحيم مشائي نائب رئيس البلاد السابق، بعد اتهامه بالعمل ضد أمن إيران الداخلي والخارجي.





وصرح رئيس المحكمة القضائية العليا في طهران، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة إسنا الإيرانية "بأنه حكم على إسفنديار رحيم مشائي نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد صدور ثلاث تهم بحقه، هي التواطؤ، وارتكاب جرم ضد الأمن الوطني، وبث الكراهية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وإهانة السلطات".

رام الله - دنيا الوطن