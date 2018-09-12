أردان يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على جميع القدس

دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كل مدينة القدس كاملة بشقيها الشرقي والغربي، داعياً إلى ضم مناطق في الضفة الغربية، وبالأخص كبرى الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل.





كما اعتبر أردان أن الحرم القدسي، (جبل الهيكل) بمسماه الإسرائيلي بزعمهم هو "المكان الأكثر قدسية للشعب اليهودي، وفقط للشعب اليهودي"، حسب الموقع الاخباري "I24" .





وتحدث الوزير الإسرائيلي عن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه يأمل بنجاح نتنياهو في هذه الزيارة، "ننظر إلى السنوات الثماني الصعبة، التي كانت لنا مع رئيس له رؤية مختلفة عن رؤيتنا، لذا هناك مكان للأمل والتفاؤل" على حد قوله.

رام الله - دنيا الوطن