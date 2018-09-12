موغيريني: هدم (الخان الأحمر) يُشكل ضربة لحل الدولتين

رام الله - دنيا الوطندعت فيدريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى التراجع عن قرار هدم وتهجير قرية (الخان الأحمر)، مشددة على معارضة الاتحاد الأوروبي للهدم والاستيطان، كما أكدت على أهمية الموقع من الناحية الاستراتيجية في تحقيق تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية.وفي مؤتمر عقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أوضحت موغيريني، أن تنفيذ قرار الهدم والتهجير، سيكون له أبعاد إنسانية خطيرة، ويتعارض مع التزامات إسرائيل بإطار القانون الدولي.وقالت موغيريني: إن الاتحاد الأوروبي، يعارض الهدم والتهجير، كما يعارض سياسة بناء المستوطنات، مشيرة إلى أن "هدم القرية لن يؤثر على سكانها فحسب، وإنما سيشكل ضربة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية، والتوصل إلى حل الدولتين".وذكرت، أن "سياسة الاستيطان التي تتبعها إسرائيل غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتنطوي على تدمير مجتمعات فلسطينية، وإمكانيات تهجير قسري (ترانسفير) للسكان".