شؤون فلسطينية

بلدية خانيونس تُشكل لجنة طوارئ لموسم الشتاء

بلدية خانيونس تُشكل لجنة طوارئ لموسم الشتاء
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة، عن تشكيل لجنة طوارئ لموسم الشتاء، للمساعدة في حماية أرواح وممتلكات المواطنين، ودرء المخاطر الوشيكة التي قد تحدث جراء هطول مياه الأمطار المتوقعة خلال الموسم الحالي.

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها اليوم، بحضور أعضائها الممثلين عن الدوائر الخارجية والأقسام المعنية بتوصيل الخدمات مباشرة للمواطنين، حيث تم استعراض خطة العمل المعمول بها وقياس مدى جهوزية طواقمها العاملة في الميدان في ظل وجود بعض المؤشرات التي من المتوقع أن تربك عمل البلدية جراء الظروف السائدة وتوقف بعض المشاريع الطارئة بفعل الحصار.

وخلال تطرقه لبعض المعيقات التي اعترضت عمل اللجنة خلال موسم الشتاء الماضي، أكد رئيس اللجنة والقائم بأعمال مدير عام البلدية الأستاذ محمد الأسطل، بأن البلدية تجري استعدادات ضمن إمكانياتها المتاحة لتجاوز الإشكاليات الميدانية التي قد تعيق توصيل خدماتها، مبيناً أن البلدية تحرص بشكل كبير على سلامة الجمهور وحماية ممتلكاتهم وتوفير عوامل السلامة لجميع الحالات الطارئة.

وأوضح الأسطل بأن البلدية ستوفر للجنة الأدوات اللازمة وستعمل على مدار الساعة أثناء المنخفضات الجوية وتساقط مياه الأمطار على مدينة خان يونس، لافتاً إلى أن عملية تنظيف مصارف مياه الأمطار المنتشرة في الشوارع وكذلك محطات الضخ وبرك تجميع مياه الأمطار الفرعية من المتوقع أن تتم في غضون أسبوع تقريباً في ظل مساعي البلدية المستمرة لمخاطبة بعض المؤسسات الدولية لتوفير الكادر البشري والتغطية المادية المطلوبة لتنظيف مصائد الأمطار من العوالق.

وأوعز الأسطل لأعضاء اللجنة بالعمل على تنفيذ زيارات ميدانية للبؤر الساخنة في المناطق المنخفضة للتأكد من التجهيزات والاحتياجات المطلوبة، وكذلك تفقد مصائد المطر في شارع صلاح الدين الذي تم تطويره مؤخراً، وعمل الإجراءات المناسبة في بعض الشوارع والمناطق التي تتجمع فيها المياه من خلال إنشاء عوائق اسمنتية وسواتر ترابية وهي بطبيعة الحال معلومة لدى اللجنة وتتابعها بشكل مستمر.

ودعا رئيس اللجنة، كافة المواطنين إلى ضرورة أخذ درجات الحيطة والحذر قدر المستطاع للحيلولة دون وقوع أي إشكالية في موسم الخير، مشدداً على أن البلدية جاهزة من أجل تقديم الخدمات للجميع وسيقوم المكتب الإعلامي للبلدية بنشر إرشادات ونشرات توعوية للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية والإعلام المحلي.

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