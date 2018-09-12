شؤون فلسطينية

(الوطنية موبايل) تطلق حملة "780" الفريدة من نوعها

(الوطنية موبايل) تطلق حملة "780" الفريدة من نوعها
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة الوطنية موبايل "إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية"، حملة جديدة تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين، لكافة مشتركيها الحاليين والجدد في جميع البرامج.

وأوضح مدير عام الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في الوطنية موبايل شادي القواسمي، أن هذه الحملة تشمل جميع مشتركي الدفع المسبق والفاتورة الأفراد، والدفع الذاتي، ومشتركي تحكم وسوبر مكس، ومشتركي الشركات.

وبين القواسمي أن هذه الحملة فريدة من نوعها في فلسطين صممت الوطنية موبايل مزاياها خصيصا لكل مشترك، لتمنحه مجموعة من الحزم التي تتناسب معه بشكل خاص.

وتمنح الحملة للمشترك حزمًا  شاملة من المكالمات على كل الشبكات، وحزم انترنت ورسائل، بالإضافة لعروض على الإنترنت، ورصيد إضافي، والعديد من المزايا والعروض الأخرى.

يذكر أن الوطنية موبايل هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية، وتعد  Ooredooشركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

 وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بلغت القاعدة الموحدة لعملائها 164 مليون عميل، فيما بلغت إيرادات الشركة 8.9 مليار دولا أمريكي، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

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