الأمم المتحدة: الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ثلاث مرات هذا العام

رام الله - دنيا الوطنأكد محققون تابعون للأمم المتحدة، يعملون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية، استخدمت غاز الكلور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل "جرائم حرب".ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله: إنه تم استخدام غاز الكلور في هذا العام، ثلاث مرات، وهذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيميائية، التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجومًا، منها 33 هجوما منسوبا للحكومة السورية، بحسب الأمم المتحدة.وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى.