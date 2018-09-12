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النائب العام المصري: بكتيريا "إي كولاي" تسببت بوفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

النائب العام المصري: بكتيريا "إي كولاي" تسببت بوفاة سائحين بريطانيين بالغردقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب العام المصري، أن "بكتيريا (إي كولاي) كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة سائحين بريطانيين، في فندق بالغردقة المطلة على البحر الأحمر الشهر الماضي".

ووفقًا لوكالة (رويترز)، فقد قدم النائب العام في بيان تفاصيل عن التقرير الطبي الذي صدر بعد التحقيق في ملابسات وفاتهما.

وذكر البيان أن "جون كوبر (69 عاما) كان يعاني من مشاكل صحية وأن الإي كولاي كانت سببا في فشل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة".

وأضاف أن "سوزان زوجة كوبر (63 عاما) أصيبت على الأرجح بالإي كولاي وتوفيت نتيجة "متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي".

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