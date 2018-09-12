شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن الزميل الصحفي علي دار علي

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن الزميل الصحفي علي دار علي
الصحفي علي دار علي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة عوفر العسكرية قررت اليوم الأربعاء، الإفراج عن الزميل الصحفي علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين، وذلك خلال جلسة المحاكمة التي خضع لها اليوم، حيث تولى طاقم من الهيئة المرافعة عنه وتمكنوا من إنتزاع قرار الإفراج.

وأوضحت الهيئة أن محكمة عوفر إكتفت بمدة توقيف الصحفي دار علي، حيث إحتجز 40 يوما، كما تم فرض غرامة مالية عليه مقدارها 2500 شيكل.

وأضافت الهيئة "من المقرر ان يتم الإفراج عن الصحفي دار علي في ساعات متأخرة من مساء هذا اليوم، علما ان التهم التي وجهت له التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصوير
جيش الاحتلال، وهذا يأتي ضمن مهنته وطبيعة عمله".

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