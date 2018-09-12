الشرطة الفلسطينية تقبض على الشخص المشتبه بامتلاكه مشتل مخدرات الزعيم

رام الله - دنيا الوطنتمكنت شرطة ضواحي القدس، عصر اليوم الأربعاء، من القاء القبض على الشخص المشتبه بامتلاكه لمشتل مخدرات في قرية الزعيم، والذي ضُبط قبل عدة أيام.وافاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: إنه وفي مهمة نوعية، وبناء على معلومات ورصد وتحري، حول مكان تواجد المشتبه به، تحركت قوة من ادارة مكافحة المخدرات بشرطة الضواحي، وقامت بنصب كمين له في منطقة السواحرة وعند وصوله قبضت عليه.وأضاف ارزيقات بأنه تم توقيف المشتبه به بامتلاك مشتل المخدرات، لحين عرضه على النيابة العامة.