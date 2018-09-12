سعد الحريرى: قاتل والدي سيدفع الثمن باهظًا
رام الله - دنيا الوطن
بدأت المحكمة الدولية في لاهاي، جلسات التحقيق في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك بحضور نجله سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبناني المكلف.
وقال الحريري، خلال جلسة المحكمة: إن من ارتكب جريمة اغتيال رفيق الحريري سيدفع الثمن عاجلًا أم آجلًا ولننتظر القرار النهائي، مضيفًا: "خلال أشهر سيصدر الحكم، لكن بالنسبة لي لبنان هو الأهم"، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).
وردًا على سؤال حول اتهام "حزب الله" مباشرة باغتيال والده، قال الحريري: "عندما أكون في هذا الموقع يجب أن أضع مشاعري جانبًا.. لكن عليّ أن أشكر الأمم المتحدة وكل من سعى إلى تحقيق هذه المحكمة".
وأضاف: "رفيق الحريري والشهداء سقطوا لحماية لبنان لا لخرابه، ولم نلجأ إلى الثأر أبدًا.. لننتظر القرار النهائي للمحكمة وهدفنا أن نعيش سويًا في بلدنا لبنان".
بدأت المحكمة الدولية في لاهاي، جلسات التحقيق في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك بحضور نجله سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبناني المكلف.
وقال الحريري، خلال جلسة المحكمة: إن من ارتكب جريمة اغتيال رفيق الحريري سيدفع الثمن عاجلًا أم آجلًا ولننتظر القرار النهائي، مضيفًا: "خلال أشهر سيصدر الحكم، لكن بالنسبة لي لبنان هو الأهم"، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).
وردًا على سؤال حول اتهام "حزب الله" مباشرة باغتيال والده، قال الحريري: "عندما أكون في هذا الموقع يجب أن أضع مشاعري جانبًا.. لكن عليّ أن أشكر الأمم المتحدة وكل من سعى إلى تحقيق هذه المحكمة".
وأضاف: "رفيق الحريري والشهداء سقطوا لحماية لبنان لا لخرابه، ولم نلجأ إلى الثأر أبدًا.. لننتظر القرار النهائي للمحكمة وهدفنا أن نعيش سويًا في بلدنا لبنان".
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