سعد الحريرى: قاتل والدي سيدفع الثمن باهظًا

رام الله - دنيا الوطنبدأت المحكمة الدولية في لاهاي، جلسات التحقيق في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك بحضور نجله سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبناني المكلف.وقال الحريري، خلال جلسة المحكمة: إن من ارتكب جريمة اغتيال رفيق الحريري سيدفع الثمن عاجلًا أم آجلًا ولننتظر القرار النهائي، مضيفًا: "خلال أشهر سيصدر الحكم، لكن بالنسبة لي لبنان هو الأهم"، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).وردًا على سؤال حول اتهام "حزب الله" مباشرة باغتيال والده، قال الحريري: "عندما أكون في هذا الموقع يجب أن أضع مشاعري جانبًا.. لكن عليّ أن أشكر الأمم المتحدة وكل من سعى إلى تحقيق هذه المحكمة".وأضاف: "رفيق الحريري والشهداء سقطوا لحماية لبنان لا لخرابه، ولم نلجأ إلى الثأر أبدًا.. لننتظر القرار النهائي للمحكمة وهدفنا أن نعيش سويًا في بلدنا لبنان".