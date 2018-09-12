جبهة النضال: الكيان الذي تريده أمريكا بغزة "أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي"

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي في غزة محمود الزق، أن خطة الادارة الأمريكية باتت واضحة في الغاء وجود دولة فلسطينية، والتشديد على وجود كيان سياسي في قطاع غزة يعتبر "أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي".وقال الزق في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): بدأ التطبيق الفعلي لهذه الخطة بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وتقليص الأموال المقرة من الأمم المتحدة لوكالة الغوث الدولية (أونروا)، ما يؤكد أنها لا يمكن أن تكون وسيطًا في عملية السلام.وأوضح، أن كل هذه الخطوات من الادارة الأمريكية واسرائيل تأتي في سياق تنفيذ صفقة القرن، داعيًا لهبة شعبية جادة تطالب بإنهاء الانقسام لمواجهة كل المخططات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.