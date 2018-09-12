منصور: لا تستطيع أمريكا نزع تفويض دول العالم لوكالة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطناستبعد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور، أن يكون للولايات المتحدة أي تأثير على تغيير التفويض الذي تمنحه دول العالم لوكالة (أونروا) لاستمرار عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.وأشار منصور في حديث إذاعي، إلى وجود شبه إجماع دولي على دور وكالة (أونروا) في رعاية وتقديم الخدمات للاجئينلحين حل قضيتهم حلًا عادلًا وفق القرار الأممي 194.وبشأن الاجتماع المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة حول (أونروا)، قال منصور: إنه يأتي استكمالا لجهد سابق واجتماعات عقدت بالخصوص في روما ونيويورك ولعبت دول عربية من ناحيتها دوراً في تقليص العجر في ميزانية وكالة (أونروا).وأشار منصور، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تقليص العجز في ميزانية (أونروا)، وإيجاد حلول مستدامة للمسألة المالية مشيرا إلى أنه يجري مع الأمين العام للامم المتحدة والدول المختلفة دراسة قضايا محددة بهذا الشأن بحاجة لتهيئة رأي عام دولي خاصة في إطار الدول المانحة لزيادة تبرعاتها من جهة وايجادحلول ثابته من جهة ثانية.وفيما يتعلق بقرار الحماية الدولية لشعبنا، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن الأمين العام قدم تقريرا حول ذلك ويجري دراسته الآن والتشاور بشأنه مع كافة الدول الصديقة حول كيفية التعاطي معه، مبينًا أن الجهد منصب حاليا حول المفاوضات الجارية للتوصل لصيغة مشروع قرار للتقدم بالوضع القانوني لدولة فلسطين في الجمعية العامة.