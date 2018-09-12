فتح: مصر تحاول اقناع حماس بضرورة تنفيذ اتفاق أكتوبر 2017

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي: إن التصريحات التي خرجت من قادة حماس ضد القيادة الفلسطينية، تحمل رسائل لمصر.وأضاف القواسمي، أن الرسائل الحمساوية كانت أولاً: أنها غير معنية بالمصالحة، وثانيًا لإسرائيل، بأنها معنية بالهدنة، التي تعني تطبيق ما تسمى صفقة القرن، وفق تعبيره.وأوضح، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن هناك جهودًا مصرية، تبذل الأن مع حركة حماس في محاولة لإقناعها بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.وأشار القواسمي، إلى أنه لا يوجد أي مبرر للهجوم الذي وصفه بـ"الشرس" و"المتصاعد" من حركة حماس على القيادة خاصة مع استئناف مصر لجهودها ودعوتها للفصائل من أجل تحقيق المصالحة.