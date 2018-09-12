غرفة العمليات المشتركة: المقاومة هي أم الشرعيات على الأرض

رام الله - دنيا الوطنقالت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة: إن الذكرى الثالثة عشر لتحرير غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أن المقاومة هي أم الشرعيات على الأرض.وأكدت فصائل المقاومة، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة، في ذكرى تحرير قطاع غزة، أنها تتمسك بإرث الشهداء حتى تحرير الوطن كله، وليس فقط قطاع غزة، داعية لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية.وأوضحت، أن الرد على الصفقات المشبوهة يكون عبر إطلاق حالة عامة من مقاومة الاحتلال، مؤكدة أنها جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي، كما أشارت الفصائل، إلى أنها تمتلك عشرات الأضعاف من الإمكانات التي تشكل رعباً لإسرائيل.واعتبرت المقاومة أن مشاريع التسوية أثبتت فشلها، وأن الأسلوب الأنجح في تحرير فلسطين يكون عبر بوابة المقاومة، لافتة في الوقت ذاته، إلى أن أي مشاريع تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، مصيرها السقوط والفشل.