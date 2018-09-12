برعاية بنك فلسطين.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم دورة قيادة المراكب الشراعية

رام الله - دنيا الوطنمحمد حجاجاحتفل الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف مساء الثلاثاء بتخريج منتسبي دورة التدريب على قوارب "الاوبتمست" الشراعية وتوزيع الشهادات على المشاركين بعد تنظيم سباق للمشاركين والمشاركات على شاطئ البحر بمقر الجمعية الفلسطينية للصيد والرياضات البحرية، وبحضور رئيس وأعضاء الاتحاد، وخلدون أبو سليم ممثل بنك فلسطين، ومجلس إدارة الجمعية وممثل اللجنة الاولمبية وعدد من الاتحادات وأهالي المشاركين.وجاء اختتام الدورة في نهاية الدورات الصيفية 2018 التي جرت برعاية بنك فلسطين في مقر جمعية الصيد والرياضات البحرية.وقبيل الاحتفال أقيم سباق للمشاركين حيث انطلقت القوارب الاولمبية بألوانها الزاهية الشراعية مزينة بعلم فلسطين في أجواء مناخية وبحرية ممتازة وقد أبدى المتدربون أداء مميز وشغف وتنافس وروح رياضية والتزام بالرياضيات البحرية والشراعية.وبلغ عدد المتدربين 14 من الذكور والإناث، وسيتم متابعة المتميزين والموهوبين منهم والاستمرار معهم؛ ليكونوا ضمن الفريق القومي لتمثيل فلسطين.وتعرف المشاركون على أحوال وحركة الرياح وكيفية التعامل معها ومهارات القيادة وتوازن القارب والتيارات المائية وأثرها ، وكذلك تعريفهم على قوانين السباقات والرايات والعلامات البحرية التي تواجه البحارة الشراعيين وفقا للوائح المعمول بها دوليا وكيفية حساب النقاط الخاصة بالسباقات والجزاءات المفروضة على المتجاوزين.وأبدى المشاركات والمشاركين لياقة واهتمام وإرادة جادة مما يشجع على النهوض وتطوير المستوى الرياضي وقدراتهم التنافسية للاعبين و اللاعبات للاستعداد للمسابقات والاستحقاقات.كما أبدى المهتمون برياضة الشراع وتعلم الإبحار إلا أن قلة القوارب والمدربين وعدم توفر بنية تحتية تساعد وتسهل ممارسة الرياضات المائية والحصار المفروض على القطاع من الاحتلال ومنعه إدخال قوارب أو قطع للصيانة بل تدميره لقوارب الأطفال يعتبر أهم العقبات لنشر وتطور الرياضة المائية والرياضة عامة.وبدأ الاحتفال بكلمة ترحيب من رئيس الاتحاد محفوظ الكباريتي بالحضور معرفا برياضة الشراع و تأسيسها وجذورها في فلسطين،وأهميتها باعتبارها اللبنة الأولى للملاحة البحرية وفنون قيادة القوارب.وأشاد بتضافر الجهود لإنجاح الأنشطة الرياضية رغم العقبات ،مقدما الشكر لبنك فلسطين لدعمه الأنشطة الرياضية ومساهمته الفعالة بإنجاح الدورة.وشكر جهود الجمعية على جهودها مع الاتحاد، والكوادر الداعمين لأبنائهم وبناتهم للمشاركة في الرياضة الشراعية لتشجيع المتميزين منهم والاستمرار معهم ليكونوا ضمن المنتخب الفلسطيني لتمثيل فلسطين.وألقى م.غسان أبو رمضان كلمة جمعية هواة الصيد مرحبا بالحضور موضحا اهتمام الجمعية منذ تأسيسها بالنشطة البحرية و بالتعاون المشترك للنهوض.