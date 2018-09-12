شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون لأعداد المسافرين المتبقين من الحافلة الثانية بالإضافة لمسافري الحافلة الثالثة من كشف (9/10). 

ودعت المواطنين إلى التواجد غدًا الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس جنوب قطاع غزة لتسهيل سفرهم.

ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مشددة أنه على الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

للتحميل اضغط هنا

أخبار ذات صلة

منصور: لا تستطيع أمريكا نزع تفويض دول العالم لوكالة (أونروا)

منصور: لا تستطيع أمريكا نزع تفويض دول العالم لوكالة (أونروا)

فتح: مصر تحاول اقناع حماس بضرورة تنفيذ اتفاق أكتوبر 2017

فتح: مصر تحاول اقناع حماس بضرورة تنفيذ اتفاق أكتوبر 2017

غرفة العمليات المشتركة: المقاومة هي أم الشرعيات على الأرض

غرفة العمليات المشتركة: المقاومة هي أم الشرعيات على الأرض

برعاية بنك فلسطين.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم دورة قيادة المراكب الشراعية

برعاية بنك فلسطين.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم دورة قيادة المراكب الشراعية

نقيب الصيادلة: متخوفون من مستقبل مهنة الصيدلة

نقيب الصيادلة: متخوفون من مستقبل مهنة الصيدلة

&#34;اونكتاد&#34; منتقداً الضغوط الدولية على الحكومة: وصفات التقشف تقود لتداعيات خطرة

"اونكتاد" منتقداً الضغوط الدولية على الحكومة: وصفات التقشف تقود لتداعيات خطرة

شاهد: نقابة الصحفيين تفتتح القاعة التدريبية الجديدة بمقرها في غزة

شاهد: نقابة الصحفيين تفتتح القاعة التدريبية الجديدة بمقرها في غزة

شاهد: موجهةً رسالة للقيادة.. فتاة من غزة تُضرب عن الطعام وهذه مطالبها

شاهد: موجهةً رسالة للقيادة.. فتاة من غزة تُضرب عن الطعام وهذه مطالبها

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

برعاية بنك فلسطين.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم دورة قيادة المراكب الشراعية

برعاية بنك فلسطين.. اتحاد الشراع والتجديف يختتم دورة قيادة المراكب الشراعية

نقيب الصيادلة: متخوفون من مستقبل مهنة الصيدلة

نقيب الصيادلة: متخوفون من مستقبل مهنة الصيدلة

&#34;اونكتاد&#34; منتقداً الضغوط الدولية على الحكومة: وصفات التقشف تقود لتداعيات خطرة

"اونكتاد" منتقداً الضغوط الدولية على الحكومة: وصفات التقشف تقود لتداعيات خطرة

شاهد: نقابة الصحفيين تفتتح القاعة التدريبية الجديدة بمقرها في غزة

شاهد: نقابة الصحفيين تفتتح القاعة التدريبية الجديدة بمقرها في غزة

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

الحكومة: تصريحات بحر تهدف لنسف المصالحة وحرف الأنظار عن معاناة شعبنا

الحكومة: تصريحات بحر تهدف لنسف المصالحة وحرف الأنظار عن معاناة شعبنا

منوعات

صاحب أغنية &#34;يارايح وين مسافر&#34;.. العثور على رشيد طه ميتاً في منزله بباريس

صاحب أغنية "يارايح وين مسافر".. العثور على رشيد طه ميتاً في منزله بباريس

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه &#34;كيم كارداشيان&#34; قبل وبعد عمليات التجميل

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه "كيم كارداشيان" قبل وبعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

فيديو: اعترافات &#34;إياد نصار&#34; عن زوجته أمام &#34;الكيلاني&#34; تثير ردود أفعال صاخبة

فيديو: اعترافات "إياد نصار" عن زوجته أمام "الكيلاني" تثير ردود أفعال صاخبة

ميا خليفة &#34;وطنية&#34; رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

ميا خليفة "وطنية" رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

حلا شيحة تحذف صورها على &#34;انستغرام&#34; وتوجه رسائل غامضة

حلا شيحة تحذف صورها على "انستغرام" وتوجه رسائل غامضة

عربي

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و&#34;مسرحية كيمياوية&#34;

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و"مسرحية كيمياوية"

تطور غير مسبوق.. هل اشترت السعودية نظام القبة الحديدية من إسرائيل؟

تطور غير مسبوق.. هل اشترت السعودية نظام القبة الحديدية من إسرائيل؟