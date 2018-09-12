طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون لأعداد المسافرين المتبقين من الحافلة الثانية بالإضافة لمسافري الحافلة الثالثة من كشف (9/10).ودعت المواطنين إلى التواجد غدًا الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس جنوب قطاع غزة لتسهيل سفرهم.ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مشددة أنه على الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.