شاهد: فتاة تركية تتجند في الجيش الإسرائيلي وتُهدد حماس









رام الله - دنيا الوطنأحدث الفتاة التركية صبيحة إيرام تشافيك، الكثير من ردود الفعل الغاضبة، بسبب إعلانها بأنها تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي، وأنها ستقتل عناصر المقاومة الفلسطينية.وأثارت تشافيك، الجدل، بعد أن نشرت صورها أثناء تأديتها الخدمة العسكرية الالزامية في صفوف الجيش الاسرائيلي، حيث ركزت وسائل الإعلام التركي على قضيتها، وأنها لم تنضم للتجنيد في الجيش التركي، وانما في صفوف الجيش الإسرائيلي.وتحمل تشافيك، الجنسيتين التركية والإسرائيلية، وعاشت معظم حياتها في تل أبيب، ولأنها مزدوجة الجنسية، كان لزامًا عليها تأدية الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.وهددت الفتاة التركية، عبر حسابها على موقع (فيسبوك)، بقتل عناصر المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، وعلى رأسهم حركة حماس، وأنها ستواصل عملها في إسرائيل كمجندة في الجيش.