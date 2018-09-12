شاهد: موجهةً رسالة للقيادة.. فتاة من غزة تُضرب عن الطعام وهذه مطالبها

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



منذ عدة أيام، ترفض فتاة فلسطينية من قطاع غزة، أن تذوق الطعام، معلنةً عن إضرابها المفتوح مكتفية بالماء والملح، لحين تحقيق مطالبها التي لم تكن شخصية بالدرجة الأولى.





شيرين البطريخي، فتاة في العقد الثالث من عمرها، قررت خوض إضراب مفتوح عن الطعام هو الثاني لها، رفضاً لتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، وتعبيراً عن سخطها لما يعانيه الشباب والخريجون في القطاع، المحاصر منذ أكثر من أحد عشر عاماً.







وتروي شيرين لـ "دنيا الوطن"، تفاصيل تجربتها الثانية في الإضراب عن الطعام، بصوت خافت وعبارات مخنوقة نتيجة للإرهاق الذي تعاني منه، موجهةً رسالة للقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.















