شؤون فلسطينية

شاهد: موجهةً رسالة للقيادة.. فتاة من غزة تُضرب عن الطعام وهذه مطالبها

شاهد: موجهةً رسالة للقيادة.. فتاة من غزة تُضرب عن الطعام وهذه مطالبها
شرين البطريخي
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
منذ عدة أيام، ترفض فتاة فلسطينية من قطاع غزة، أن تذوق الطعام، معلنةً عن إضرابها المفتوح مكتفية بالماء والملح، لحين تحقيق مطالبها التي لم تكن شخصية بالدرجة الأولى.

شيرين البطريخي، فتاة في العقد الثالث من عمرها، قررت خوض إضراب مفتوح عن الطعام هو الثاني لها، رفضاً لتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، وتعبيراً عن سخطها لما يعانيه الشباب والخريجون في القطاع، المحاصر منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

وتروي شيرين لـ "دنيا الوطن"، تفاصيل تجربتها الثانية في الإضراب عن الطعام، بصوت خافت وعبارات مخنوقة نتيجة للإرهاق الذي تعاني منه، موجهةً رسالة للقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.


 


أخبار ذات صلة

&#34;اونكتاد&#34; منتقداً الضغوط الدولية على الحكومة: وصفات التقشف تقود لتداعيات خطرة

"اونكتاد" منتقداً الضغوط الدولية على الحكومة: وصفات التقشف تقود لتداعيات خطرة

شاهد: نقابة الصحفيين تفتتح القاعة التدريبية الجديدة بمقرها في غزة

شاهد: نقابة الصحفيين تفتتح القاعة التدريبية الجديدة بمقرها في غزة

هذا ما أبلغه الرئيس عباس لوفد إسرائيلي بشأن التهدئة بغزة

هذا ما أبلغه الرئيس عباس لوفد إسرائيلي بشأن التهدئة بغزة

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

وزير إسرائيلي يكشف عن مبادرة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بدول عربية

وزير إسرائيلي يكشف عن مبادرة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بدول عربية

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

منفذ مجزرة الجمعة السوداء برفح يكشف تفاصيل اختطاف الجندي الإسرائيلي هدار غولدن

منفذ مجزرة الجمعة السوداء برفح يكشف تفاصيل اختطاف الجندي الإسرائيلي هدار غولدن

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

&#34;اونكتاد&#34; منتقداً الضغوط الدولية على الحكومة: وصفات التقشف تقود لتداعيات خطرة

"اونكتاد" منتقداً الضغوط الدولية على الحكومة: وصفات التقشف تقود لتداعيات خطرة

شاهد: نقابة الصحفيين تفتتح القاعة التدريبية الجديدة بمقرها في غزة

شاهد: نقابة الصحفيين تفتتح القاعة التدريبية الجديدة بمقرها في غزة

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"

ماذا تريد حركة حماس من التهدئة في قطاع غزة؟

ماذا تريد حركة حماس من التهدئة في قطاع غزة؟

منوعات

صاحب أغنية &#34;يارايح وين مسافر&#34;.. العثور على رشيد طه ميتاً في منزله بباريس

صاحب أغنية "يارايح وين مسافر".. العثور على رشيد طه ميتاً في منزله بباريس

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه &#34;كيم كارداشيان&#34; قبل وبعد عمليات التجميل

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه "كيم كارداشيان" قبل وبعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

فيديو: اعترافات &#34;إياد نصار&#34; عن زوجته أمام &#34;الكيلاني&#34; تثير ردود أفعال صاخبة

فيديو: اعترافات "إياد نصار" عن زوجته أمام "الكيلاني" تثير ردود أفعال صاخبة

ميا خليفة &#34;وطنية&#34; رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

ميا خليفة "وطنية" رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

حلا شيحة تحذف صورها على &#34;انستغرام&#34; وتوجه رسائل غامضة

حلا شيحة تحذف صورها على "انستغرام" وتوجه رسائل غامضة

عربي

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و&#34;مسرحية كيمياوية&#34;

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و"مسرحية كيمياوية"

تطور غير مسبوق.. هل اشترت السعودية نظام القبة الحديدية من إسرائيل؟

تطور غير مسبوق.. هل اشترت السعودية نظام القبة الحديدية من إسرائيل؟