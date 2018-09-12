هذا ما أبلغه الرئيس عباس لوفد إسرائيلي بشأن التهدئة بغزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت رئيس مؤسسة (السلام الآن) الإسرائيلية، شاكيد موراج، ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوفد المؤسسة الذي زاره مؤخراً بمدينة رام الله، حول التهدئة في قطاع غزة.





وقالت موراج: إن الرئيس عباس أبلغها أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع قطاع غزة دون المرور عبر رام الله، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.







وتابعت: "تريد إدارة ترامب القضاء على أي فرصة لمفاوضات حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتضر بأبو مازن الذي يعتبر الشريك الوحيد الذي لدينا"، متسائلة: "مع من تريد إدارة ترامب تحقيق السلام؟ مع حماس؟".

وأضافت موراج: "أبلغت السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان بلقائنا مع أبو مازن، وقلت إن الرئيس الفلسطيني أعطانا خطته السلمية، وقال إنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع غزة دون المرور عبر رام الله، متابعةً: "يجب أن نستغل هذه الفرصة".