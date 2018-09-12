حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

احتج حُراس المسجد الأقصى المبارك، على عرقلة عملهم داخل المسجد من قبل قوات الاحتلال الخاصة.





وكان مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية، وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، قد استقبل، اليوم الأربعاء، مجموعة من حراس المسجد الأقصى المبارك، نقلت له رسالة احتجاج لما يتعرضون له من ضغوطات وعرقلة عمل من قبل شرطة الاحتلال، ومحاولة الاعتداء عليهم من قبل أفراد القوات الخاصة المدججين بالسلاح.





وثمن الخطيب، جهود الحراس وتضحياتهم للدفاع عن المسجد الأقصى.





وأكد الخطيب أنه يقف خلف الحراس في مواقفهم المشرفة التي تدل على غيرتهم وحبهم للمسجد الأقصى المبارك، وعلى مطالبهم وحقوقهم الشرعية، واعداً بأنه سيعمل جاهداً على تحقيق كافة مطالبهم ودعمهم.





وشدد على ضرورة التزامهم بعملهم وعدم الالتفات لمحاولات شرطة الاحتلال، التي تسعى جاهدة لفرض السيطرة، وتغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني للمسجد.

رام الله - دنيا الوطن