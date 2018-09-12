وزير إسرائيلي يكشف عن مبادرة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بدول عربية

رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق.





وعبر الوزير كاتس، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) عن ترحيبه، بما قال إنها مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق.



ومؤخرًا يدور الحديث عن توجهات أمريكية رسميّة لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وتقليص أعدادهم، كان آخرها وقف تمويل (أونروا).







واستدركت الصحيفة: "لكنّ الحديث العلنيّ عن مبادرة لتوطين لاجئين فلسطينيين بدول عربية، لم يصدر رسميًا بشكل علنيّ حتى اللحظة".

ووفق الصحيفة، لم يوضح في تغريدته عبر (تويتر)، موعد طرح ترامب لهذه المبادرة، وما إذا كان قد طرحها من الأصل.