شؤون فلسطينية

أبو سيف لحماس: تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم ونفذوا اتفاق 2017

أبو سيف لحماس: تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم ونفذوا اتفاق 2017
خاص دنيا الوطن
أكد عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن زيارة وفد المخابرات المصرية الأخيرة لرام الله، ولقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاءت لفحص ملف المصالحة الفلسطينية، موجهاً رسالة لحركة حماس: "تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم ونفذوا اتفاق 2017".

وقال أبو سيف، خلال لقاء له خلال برنامج "استوديو الوطن": "شرحنا للوفد المصري، بأن المصالحة الفلسطينية وتوحيد الجبهة الداخلية أولاً لمواجهة كافة التحديات ثم التهدئة، فلا يحق لأحد أن يفصل قطاع غزة".

وفيما يتعلق بالعلاقة المصرية الفلسطينية، أوضح أبو سيف أن العلاقة مع مصر علاقة مستمرة منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، لافتاً إلى أن العلاقة الفلسطينية المصرية، لم تكن على المحك بالمعنى السلبي.

وقال: "علينا أن نضع العلاقة مع مصر على المسار الصحيح، فلا نقبل بأن يتم فصل قطاع غزة، كذلك مصر لا تقبل بذلك"، موضحاً أن مصر لم تبدأ بالتهدئة بشكل منفصل، ولكن حماس استجابت بشكل أكثر لموضوع التهدئة، مشدداً على ضرورة ان تحترم حركة حماس ما تم التوقيع عليه عام 2017.

وحول موضوع التهدئة، أوضح الناطق باسم فتح، أن التهدئة قبل المصالحة، يعني الانزلاق نحو فصل قطاع غزة، وتمرير (صفقة القرن) والبحث عن كيان منفصل، معتبراً أن ما حدث ليس تهدئة وإنما البحث عن مشروع سياسي.

وقال: "نريد ميناء ومطاراً لكل الشعب الفلسطيني وفي فلسطين، وليس في أي دولة".

أخبار ذات صلة

شاهد: موجهةً رسالة للقيادة.. فتاة من غزة تُضرب عن الطعام وهذه مطالبها

شاهد: موجهةً رسالة للقيادة.. فتاة من غزة تُضرب عن الطعام وهذه مطالبها

هذا ما أبلغه الرئيس عباس لوفد إسرائيلي بشأن التهدئة بغزة

هذا ما أبلغه الرئيس عباس لوفد إسرائيلي بشأن التهدئة بغزة

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

وزير إسرائيلي يكشف عن مبادرة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بدول عربية

وزير إسرائيلي يكشف عن مبادرة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بدول عربية

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

منفذ مجزرة الجمعة السوداء برفح يكشف تفاصيل اختطاف الجندي الإسرائيلي هدار غولدن

منفذ مجزرة الجمعة السوداء برفح يكشف تفاصيل اختطاف الجندي الإسرائيلي هدار غولدن

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

الحكومة: تصريحات بحر تهدف لنسف المصالحة وحرف الأنظار عن معاناة شعبنا

الحكومة: تصريحات بحر تهدف لنسف المصالحة وحرف الأنظار عن معاناة شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

منوعات

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه &#34;كيم كارداشيان&#34; قبل وبعد عمليات التجميل

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه "كيم كارداشيان" قبل وبعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

فيديو: اعترافات &#34;إياد نصار&#34; عن زوجته أمام &#34;الكيلاني&#34; تثير ردود أفعال صاخبة

فيديو: اعترافات "إياد نصار" عن زوجته أمام "الكيلاني" تثير ردود أفعال صاخبة

ميا خليفة &#34;وطنية&#34; رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

ميا خليفة "وطنية" رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

حلا شيحة تحذف صورها على &#34;انستغرام&#34; وتوجه رسائل غامضة

حلا شيحة تحذف صورها على "انستغرام" وتوجه رسائل غامضة

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

عربي

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و&#34;مسرحية كيمياوية&#34;

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و"مسرحية كيمياوية"

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل