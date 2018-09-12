أبو سيف لحماس: تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم ونفذوا اتفاق 2017

أكد عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن زيارة وفد المخابرات المصرية الأخيرة لرام الله، ولقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاءت لفحص ملف المصالحة الفلسطينية، موجهاً رسالة لحركة حماس: "تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم ونفذوا اتفاق 2017".







وقال أبو سيف، خلال لقاء له خلال برنامج "استوديو الوطن": "شرحنا للوفد المصري، بأن المصالحة الفلسطينية وتوحيد الجبهة الداخلية أولاً لمواجهة كافة التحديات ثم التهدئة، فلا يحق لأحد أن يفصل قطاع غزة".





وفيما يتعلق بالعلاقة المصرية الفلسطينية، أوضح أبو سيف أن العلاقة مع مصر علاقة مستمرة منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، لافتاً إلى أن العلاقة الفلسطينية المصرية، لم تكن على المحك بالمعنى السلبي.





وقال: "علينا أن نضع العلاقة مع مصر على المسار الصحيح، فلا نقبل بأن يتم فصل قطاع غزة، كذلك مصر لا تقبل بذلك"، موضحاً أن مصر لم تبدأ بالتهدئة بشكل منفصل، ولكن حماس استجابت بشكل أكثر لموضوع التهدئة، مشدداً على ضرورة ان تحترم حركة حماس ما تم التوقيع عليه عام 2017.





وحول موضوع التهدئة، أوضح الناطق باسم فتح، أن التهدئة قبل المصالحة، يعني الانزلاق نحو فصل قطاع غزة، وتمرير (صفقة القرن) والبحث عن كيان منفصل، معتبراً أن ما حدث ليس تهدئة وإنما البحث عن مشروع سياسي.





وقال: "نريد ميناء ومطاراً لكل الشعب الفلسطيني وفي فلسطين، وليس في أي دولة".

خاص دنيا الوطن