شؤون فلسطينية

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، بشأن "هروب الفلسطينيين من المفاوضات"، تعكس استغباء مُتعمداً للمجتمع الدولي والرباعية الدولية، التي تدرك أن حكوماته المتعاقبة هي من أفشلت جميع أشكال المفاوضات السابقة".

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن عروض "السيرك الأمريكي" في حلبة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، تتواصل من خلال جُملة من الحركات المخادعة والتضليلية، التي تعكس مستوى ضحلاً من إدراك حقائق الصراع والتاريخ والسياسة والثقافة في المنطقة، في محاولة لإرضاء جمهور التحالف الظلامي بين الصهيونية المسيحية في أمريكا والصهيونية الدينية المتطرفة في اسرائيل".

وأشارت إلى أن هذه "العروض" تأتي وسط تصفيق وتهليل مُفتعل من قبل قادة اليمين المتطرف والمستوطنين في دولة الاحتلال وأركان الحكومة الإسرائيلية، وآخرها  إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن بحجة التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع بنتنياهو للإعجاب، واستحسان القرار، ووصفه بـ"الصحيح"، واعتباره عقاباً للفلسطينيين على تهربهم من المفاوضات، في تكامل وتقسيم للأدوار من شأنه تحقيق مصالح الاحتلال في التوسع الاستيطاني في أرض فلسطين.

وتساءلت الخارجية: عن أية مفاوضات يتحدث نتنياهو وفريق ترامب المتصهين في ظل قرارات الإدارة الأمريكية الخاصة بالقدس واللاجئين و(أونروا) والاستيطان ووقف الدعم المقدم للقطاع الصحي في العاصمة المحتلة، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن؟، أين المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حل الصراع بالطرق السياسية من هذا التغول الأمريكي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، ومن استفراد الاحتلال العنيف بالمواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم؟

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين ادانتها للانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وسياساته الاستعمارية، وما ينتج عنه من قرارات وتداعيات خطيرة على المنطقة برمتها، ومن تهديدات للسلم العالمي بمجمله.

أخبار ذات صلة

شاهد: موجهةً رسالة للقيادة.. فتاة من غزة تُضرب عن الطعام وهذه مطالبها

شاهد: موجهةً رسالة للقيادة.. فتاة من غزة تُضرب عن الطعام وهذه مطالبها

هذا ما أبلغه الرئيس عباس لوفد إسرائيلي بشأن التهدئة بغزة

هذا ما أبلغه الرئيس عباس لوفد إسرائيلي بشأن التهدئة بغزة

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

وزير إسرائيلي يكشف عن مبادرة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بدول عربية

وزير إسرائيلي يكشف عن مبادرة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بدول عربية

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

منفذ مجزرة الجمعة السوداء برفح يكشف تفاصيل اختطاف الجندي الإسرائيلي هدار غولدن

منفذ مجزرة الجمعة السوداء برفح يكشف تفاصيل اختطاف الجندي الإسرائيلي هدار غولدن

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

الحكومة: تصريحات بحر تهدف لنسف المصالحة وحرف الأنظار عن معاناة شعبنا

الحكومة: تصريحات بحر تهدف لنسف المصالحة وحرف الأنظار عن معاناة شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

حُرّاس الأقصى يحتجون على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

وفاة طفلة جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزل أسرتها بالخليل

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

منوعات

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه &#34;كيم كارداشيان&#34; قبل وبعد عمليات التجميل

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه "كيم كارداشيان" قبل وبعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

فيديو: اعترافات &#34;إياد نصار&#34; عن زوجته أمام &#34;الكيلاني&#34; تثير ردود أفعال صاخبة

فيديو: اعترافات "إياد نصار" عن زوجته أمام "الكيلاني" تثير ردود أفعال صاخبة

ميا خليفة &#34;وطنية&#34; رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

ميا خليفة "وطنية" رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

حلا شيحة تحذف صورها على &#34;انستغرام&#34; وتوجه رسائل غامضة

حلا شيحة تحذف صورها على "انستغرام" وتوجه رسائل غامضة

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

عربي

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و&#34;مسرحية كيمياوية&#34;

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و"مسرحية كيمياوية"

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل