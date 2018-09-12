شؤون فلسطينية

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب بالقائمة العربية المشتركة أيمن عودة: إن المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أصبحت شريكًا أساسيًا لحكومة اليمين ومشروعها، ولا بد من الإقرار بهذه المرحلة أن اليمين أحكم قبضته على المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأضاف عودة في تصريح صحفي، أن قرار العليا الإسرائيلية برفض الاستئناف على هدم قرية (الخان الأحمر) بالقدس المحتلة، يندرج ضمن تطبيق السياسات الاستيطانية لحكومة اليمين.

وشدد على سيطرة حكومة نتنياهو اليمينية على إسرائيل وإحدى أوجهها السيطرة على المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال تركيبة يمينية للقضاة.

واعتبر أن تهجير (الخان الأحمر) هو وجه آخر من تطبيق "قانون القومية" تحت بند الاستيطان والإجهاز على امكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، ومن جهة أخرى ما هو إلا إحدى خطوات تطبيق (صفقة القرن) بشكل أحادي الجانب على يد "اسرائيل" والتي بالضرورة تهدف لفرض واقع جديد.

وتنتهي اليوم، المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال العليا لسكان (الخان الأحمر) لإخلائه.

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