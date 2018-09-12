عربي

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان
رام الله - دنيا الوطن
قالت نيكي هايلي مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء: "إن تركيا تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية، لكن روسيا وإيران ترفضان ذلك". 

جاء ذلك، في إفادتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بطلب روسي، لمناقشة نتائج قمة طهران الثلاثية، التي عقدت الجمعة الماضي بشأن الوضع في إدلب.

وأكدت السفيرة الأمريكية أن كلاً من روسيا وإيران ليستا جادتين في إنجاز العملية السياسية بسوريا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول). 

وتعتبر القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية التي استضافتها طهران الجمعة، الثالثة من نوعها، حيث عقدت القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وروسيا وإيران في 22 تشرين الثاني/نوفمبر2017 بمدينة سوتشي الروسية، فيما جرت الثانية بالعاصمة التركية أنقرة في 4 نيسان/ أبريل الماضي. 

وخلال القمة، ركز القادة على موضوع منطقة خفض التوتر في إدلب ضمن مناقشاتهم للملف السوري، حيث تم التوافق على مبادئ استمرار التعامل مع المنطقة وفق صيغة أستانة والمحافظة على وحدة سوريا، ومكافحة الإرهاب. 

وجددت هايلي تحذيراتها للنظام السوري أو لأي طرف (لم تسمه) يفكر في استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب، بأنه سيكون هناك رد رادع، دون تفاصيل إضافية. 

وقالت: "أي إجراء في إدلب سيكون عملاً متهوراً من قبل روسيا والنظام السوري، وإذا استمر مسلكهما على هكذا حال، فستكون هناك عواقب كارثية".

وأضافت: "واشنطن لن تسمح لإيران باختطاف مستقبل الشعب السوري من خلال مسار أستانة، ونحن نعرف أن الأسد غير جاد في العملية السياسية، وسيكون أمراً غريباً للغاية بأن تقوم أمريكا وحلفاؤها بالنظر في طلبات روسيا بإعادة إعمار سوريا في الوقت الذي تقوم روسيا فيه بتدمير ذلك البلد".

وتابعت: "يجب أن يتوقف القصف على إدلب، ويجب أن تسمح روسيا، وأن يسمح النظام السوري بالوصول الإنساني".

بدوره، طلب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا الرد باسم بلاده على إفادة المندوبة الأمريكية، وقال لأعضاء المجلس: "نحن نرفض تلك الاتهامات التي وجهتها السفيرة الأمريكية، فهي اتهامات تمس دولة ذات سيادة (يقصد سوريا)، وأيضاً تمس بلادي روسيا".

وأردف قائلاً: "لاحظت في إفادات بعض الدول الأعضاء خلال هذه الجلسة، محاولات من أمريكا وحلفائها بدق إسفين بين ضامني مسار أستانة بقصد تشرذم الضامنين لكن هذه المحاولات ستفشل". 

وتابع: "هم يريدون إفشال مسار أستانة، ولكني سأخيب أمل السفيرة الأمريكية، وأقول لها إن مسار أستانة سينجح.. نحن لسنا بصدد عملية عسكرية في إدلب، وإنما نحن بصدد مكافحة الإرهاب". 

وفي وقت سابق اليوم، أنهت وفود الدول الثلاث الضامنة لـ "مسار أستانة" الرامي لحل الأزمة السورية، الاجتماع الرباعي مع الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية، استكمالاً لقرار مؤتمر الحوار السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية مطلع 2018. 

ولم يتم الإعلان أو الكشف عن مضمون المباحثات التي تناولت ملف اللجنة الدستورية، فيما انحصرت المباحثات في القائمة الثالثة التي أعدتها الأمم المتحدة من المستقلين والخبراء، دون تناول بقية التفاصيل، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات. 

ومنذ مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، بلغ عدد ضحايا هجمات وغارات النظام السوري 29 قتيلاً و58 مصاباً في عموم محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بحسب مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء). 

ورغم إعلان إدلب ومحيطها "منطقة خفض توتر" في أيار/ مايو  2017 بموجب اتفاق أستانة بين الأطراف الضامنة أنقرة وموسكو وطهران، إلا أن النظام والقوات الروسية، يواصلان قصفهما لها بين الفينة والأخرى.‎

أخبار ذات صلة

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و&#34;مسرحية كيمياوية&#34;

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و"مسرحية كيمياوية"

تطور غير مسبوق.. هل اشترت السعودية نظام القبة الحديدية من إسرائيل؟

تطور غير مسبوق.. هل اشترت السعودية نظام القبة الحديدية من إسرائيل؟

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل

(عهد العلوج).. هشتاق يُشعل نار الغضب بين حزبين في لبنان

(عهد العلوج).. هشتاق يُشعل نار الغضب بين حزبين في لبنان

واشنطن تُحذّر: ردنا سيكون حاسماً إن هوجمت سفارتنا بالعراق

واشنطن تُحذّر: ردنا سيكون حاسماً إن هوجمت سفارتنا بالعراق

تزامناً مع ذكرى أحداث سبتمبر.. هذا ما طلبه زعيم تنظيم القاعدة من أنصاره

تزامناً مع ذكرى أحداث سبتمبر.. هذا ما طلبه زعيم تنظيم القاعدة من أنصاره

الجبير: نرفض المساس بوضع القدس التاريخي.. والقضية الفلسطينية على رأس أولويات السعودية

الجبير: نرفض المساس بوضع القدس التاريخي.. والقضية الفلسطينية على رأس أولويات السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

منوعات

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه &#34;كيم كارداشيان&#34; قبل وبعد عمليات التجميل

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه "كيم كارداشيان" قبل وبعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

فيديو: اعترافات &#34;إياد نصار&#34; عن زوجته أمام &#34;الكيلاني&#34; تثير ردود أفعال صاخبة

فيديو: اعترافات "إياد نصار" عن زوجته أمام "الكيلاني" تثير ردود أفعال صاخبة

ميا خليفة &#34;وطنية&#34; رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

ميا خليفة "وطنية" رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

حلا شيحة تحذف صورها على &#34;انستغرام&#34; وتوجه رسائل غامضة

حلا شيحة تحذف صورها على "انستغرام" وتوجه رسائل غامضة

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

عربي

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و&#34;مسرحية كيمياوية&#34;

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و"مسرحية كيمياوية"

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل