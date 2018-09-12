فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

شاركت دولة فلسطين، ممثلة بوفد شبابي يمثل الشباب الفلسطيني وحركة الشبيبة، ترأسه أنس صلاحات، في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في دورته الثانية، في مدينة العرائش شمال المملكة المغربية.





وجرى افتتاح المؤتمر بحضور رسمي مغربي، وحضور سفير دولة فلسطين في المملكة المغربية جمال الشوبكي، والسفير الليبي لدى المغرب أبو بكر علي شكلوون.





وألقيت عدة كلمات من مجموعة من الوزراء والمسؤولين المغاربة، وتم تكريم مجموعة من الفاعلين والنشطاء على المستوى المحلي والدولي في موضوع الشباب والتنمية، كما تم تكريم رئيس الوفد الفلسطيني مع مجموعة من المشاركين من دول عدة.





يذكر، أن المؤتمر نظم من الرابطة المغربية من أجل التنمية والحداثة (الرابطة المغربية للشباب والطلبة)، وكان الليبيون ضيوف الشرف نظراً للأوضاع الصعبة في بلادهم، بمشاركة ممثلين من معظم دول افريقيا، وتم الإعلان أن العام القادم سيكون ضيف الشرف (فلسطين) بوفد رفيع وكبير، وتخصيص أغلب الفعاليات للتضامن مع القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب الشباب الفلسطيني وقضية فلسطين العادلة.





وقال صلاحات: إن سفير فلسطين، ألقى كلمة في المؤتمر حول مجمل التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والأوضاع العامة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.





ودعا صلاحات أعضاء المؤتمر، لأن يتم عقد مؤتمر دولي للشباب في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن