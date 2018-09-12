صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي



ولم يُدل بشير صالح الذي أصيب في هجوم مسلح في جنوب أفريقيا في شباط/ فبراير من هذا العام، بأي تصريح حتى اللحظة حول قضية التمويل الليبي، حسب ما ذكرته (لوموند).



وشددت (لوموند) على ضرورة التعاطي مع شهادة سيف الإسلام القذافي بحذر شديد؛ لأن وضعَه الشخصي والسياسي لا يزال غامضاً، ومرتبطاً بشكل وثيق باللعبة السياسية الداخلية المعقدة في ليبيا.



وتابعت أن إطلاق سراح نجل القذافي ما زال يمثل لغزاً كبيراً؛ لأنه لم يظهر علناً حتى الآن، ولم يبث تسجيلات فيديو أو صوتية للكشف عن مصيره.

وكشف سيف الإسلام أن بشير صالح أبلغه ممازحاً بالقول: إنهم وجدوا صعوبة في إغلاق الحقيبة، ما جعل الموفد الفرنسي يصعد على الحقيبة ويضغط عليها بقدميه لإغلاقها، ليعود بالمبلغ إلى باريس.ورداً على سؤال (لوموند)، أجاب كلود غيان، أنه لم يستفد مطلقاً، ولم يرَ، ولم ينقل فلساً واحداً من المال الليبي، معتبراً أن نجل معمر القذافي متحمس بعطش للانتقام، ويحاول إلقاء اللوم على ساركوزي والمتعاونين معه، باعبتاره المهندس الرئيسي للتدخل العسكري في ليبيا عام 2011.ووفقاً لرسالة سيف، فإن الاتصالات قد بدأت على هامش المفاوضات الخاصة بشراء طائرات إيرباص في عام 2006.الصحيفة الفرنسية، أوردت بحسب رسالة نجل القذافي، وبالإضافة إلى مليونين ونصف المليون التي استلمها كلود غيان، فإن ساركوزي قام بطلب مليونين إضافيين، وذلك إدعاء منه على قدرته في تبرئة رئيس جهاز استخبارات القذافي عبد الله السنوسي المحكوم بالمؤبد في فرنسا منذ العام 1989 على خلفية الهجوم على طائرة (دي سي 10) في النيجر من نفس العام، والتي أودت بحياة 170 شخصاً.