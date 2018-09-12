شؤون فلسطينية

عزام: حوارات التهدئة بالكاد تُلبي مطالبنا والسلطة عرقلت التوصل للاتفاق

عزام: حوارات التهدئة بالكاد تُلبي مطالبنا والسلطة عرقلت التوصل للاتفاق
القيادي في الجهاد الإسلامي - نافذ عزام
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، إن حوارات التهدئة، لم تكن بثمن سياسي، وكانت بالكاد تلبي مطالب إنهاء الحصار، لافتاً إلى أن ذلك سبب تعامل حركته بإيجابية معها.

وأضاف عزام، في تصريحات صحفية، أن "الموقف السلبي للسلطة الفلسطينية من التهدئة، هو الذي عرقل أو أخر التوصل لاتفاق بعد الجهود التي بذلتها مصر، والنقاشات التي حدثت في القاهرة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها، وهي غير معنية بخسارة أي طرف فلسطيني، وأن هناك مناكفات وفجوة بخصوص المصالحة، متابعاً: "مصر أكدت في أكثر من مناسبة أن معبر رفح لن يغلق وستضاعف التسهيلات للمسافرين، وخبر تحويل نقل البضائع إلى معبر آخر غير مؤكد".

وحول القرارات الأمريكية الأخيرة، أوضح عزام، أن القرارات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني تدل على حالة الجنون والعشوائية التي تسيطر على إدارة ترمب التي تنحاز لإسرائيل في كل المواقف.

واستطرد: "قرارات ترامب توجب على الفلسطينيين الوحدة أولاً، وتوجب على العرب والمسلمين اتخاذ مواقف جادة وشديدة ومراجعة العلاقة مع هذه الإدارة، كما أن قرار إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، يدل على أن أمريكا لا تفرق في التعامل بين طرف وآخر في الساحة الفلسطينية، وأن منظمة التحرير أصبحت عدواً".

وأكمل: "إذا قدمنا المصلحة العامة على مصالحنا الشخصية والفصائلية، وتحللنا من منطق التعصب للموقف الفصائلي، نستطيع أن نقف بشكل مسؤول وحازم في مواجهة الإدارة الأمريكية، ومسيرات العودة كانت محاولة من الفلسطينيين لإسماع صوتهم للعالم، ولإظهار مدى البؤس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، ومدى وحشية الحصار الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

الحكومة: تصريحات بحر تهدف لنسف جهود المصالحة.. من يجب محاكمته منفذ الانقلاب

الحكومة: تصريحات بحر تهدف لنسف جهود المصالحة.. من يجب محاكمته منفذ الانقلاب

أبو سيف لحماس: تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم ونفذوا اتفاق 2017

أبو سيف لحماس: تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم ونفذوا اتفاق 2017

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"

ماذا تريد حركة حماس من التهدئة في قطاع غزة؟

ماذا تريد حركة حماس من التهدئة في قطاع غزة؟

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

عريقات: نحن أقرب إلى الدولة من أي وقت.. وليراقب العالم خطاب الرئيس

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

الخارجية: ادعاءات نتنياهو استغباء للمجتمع الدولي

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

منوعات

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

صور: أطرف ردات الفعل على نصائح رضوى الشربيني

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه &#34;كيم كارداشيان&#34; قبل وبعد عمليات التجميل

شاهد بالصور.. مقارنة بين جسد ووجه "كيم كارداشيان" قبل وبعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

دنيا بطمة تتجاهل مرض زوجها وجمهورها يعاتبها

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

لناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة بسبب الايحاءات الجنسية

فيديو: اعترافات &#34;إياد نصار&#34; عن زوجته أمام &#34;الكيلاني&#34; تثير ردود أفعال صاخبة

فيديو: اعترافات "إياد نصار" عن زوجته أمام "الكيلاني" تثير ردود أفعال صاخبة

ميا خليفة &#34;وطنية&#34; رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

ميا خليفة "وطنية" رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

حلا شيحة تحذف صورها على &#34;انستغرام&#34; وتوجه رسائل غامضة

حلا شيحة تحذف صورها على "انستغرام" وتوجه رسائل غامضة

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

عربي

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و&#34;مسرحية كيمياوية&#34;

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و"مسرحية كيمياوية"

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل