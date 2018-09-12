شؤون فلسطينية

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
حذر محافظ القدس، عدنان غيث، من مغبة ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي (مجزرة) بحق الشعب الفلسطيني الذي يقطن في قرية (الخان الأحمر) شرقي القدس المحتلة، بعد قرار المحكمة العليا بهدمها لصالح توسيع المستوطنات.

وقال غيث من خيمة الإسناد التي يعتصم بها العشرات في (الخان الأحمر): على العالم تحمل تداعيات ممارسات حكومة الاحتلال، وإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وأن يقفوا أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه شعبنا".

وأوضح أن جماهير شعبنا الحاشدة التي حضرت من مختلف أرجاء الوطن، جاءت للوقوف إلى جانب أهالي (الخان الأحمر) وكلما اقترب الخطر من القرية، كلما زادت لحمة شعبنا مع الأهالي، والتجاوب يزداد من خلال زيادة أعداد القادمين من مختلف المحافظات.

وأضاف أن "رسالة المتواجدين هنا أنه رغم قرارات الاحتلال الهمجية والبربرية بحق أهلنا في الخان لصالح التوسع الاستيطاني، فإننا باقون على هذه الأرض".

وأضاف: أن مطالبة عدد من الدول الأوروبية بعدم هدم قرية الخان الأحمر، يحمل أهمية كبيرة، ويؤكد أن ما يجري انتهاك صارخ بحق المواثيق والأعراف الدولية، ونتطلع لمزيد من المواقف الدولية من الدول الصديقة؛ لرفض ما ستقوم به سلطات الاحتلال بحق الحان الأحمر من عملية هدم وتهجير قسري.

وتابع: "ما يتعرض له الخان هو جريمة حرب بكل معنى الكلمة، وهي عملية تطهير عرقي لعائلات بدوية تسكن في بيوت متواضعة وتعلم أبناءها في مدرسة من الإطارات، والهدف من هدم الخان هو تقويض فكرة إقامة دولة فلسطينية متواصلة، وتقويض حل الدولتين".

وأشار إلى أن ما يجري في الخان الأحمر، يأتي في سياق استهداف مدينة القدس بأكملها، وهو سياسة ممنهجة تديرها حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية، من أجل إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، عبر ممارسة كافة الضغوطات السياسية والاقتصادية؛ لابتزاز القيادة الفلسطينية التي كان ردها واضحًا، برفض كل المشاريع التصفوية.

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