شؤون فلسطينية

لإطلاق جولة مصالحة جديدة.. ماذا طلبت المخابرات المصرية من الرئيس عباس؟

لإطلاق جولة مصالحة جديدة.. ماذا طلبت المخابرات المصرية من الرئيس عباس؟
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس العربي)، إن الوفد الأمني المصري، الذي التقى الرئيس محمود عباس، وقادة حركة فتح في رام الله، ألح على ضرورة عقد لقاء ثنائي، يجمع حركتي فتح وحماس برعاية مصرية قريباً.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن ذلك يأتي في إطار دعم جهود القاهرة من أجل المصالحة التي جرى تقديمها حالياً على ملف التهدئة.

ونقلت الصحيفة، عن المصادر، أن الجلسة التي عقدها الوفد الأمني المصري، الذي زار رام الله السبت قبل الماضي، تخللها نقاش مستفيض وطويل، عرضت خلاله حركة فتح تخوفها من عملية إجراء التهدئة قبل إتمام المصالحة، كون ذلك يضعف الموقف الفلسطيني الرسمي، الذي تقوده منظمة التحرير في هذا الوقت الحساس، الذي تريد خلاله الإدارة الأمريكية تمرير مشروعها السياسي.

وأضافت الصحيفة: "لم يخل اللقاء من توجيه لوم من قيادة حركة فتح، للتحركات الأخيرة التي طرح خلالها ملف التهدئة كخيار أول، وإرجاء ملف المصالحة بشكل كامل، وعدم متابعة الجهود التي بذلت قبل ذلك، وتخللها تقديم القاهرة ورقة جديدة لحل الخلافات".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال اللقاء، كرر الوفد الأمني المصري، الذي وعد بالعمل على تسريع خطوات المصالحة، طلبه لحركة فتح، وهذه المرة أمام الرئيس محمود عباس، بضرورة موافقة الحركة على عقد لقاء ثنائي مع حركة حماس، خلال الأيام المقبلة في القاهرة، من أجل الإعلان عن انطلاق جولة جديدة هدفها إنهاء الانقسام.

ونوهت الصحيفة، إلى أن حركة فتح، اتخذت قراراً سابقاً، بعدم اللقاء مع حركة حماس، وجعل التفاوض معها عبر الوسيط المصري، حتى قيامها بتطبيق باقي بنود اتفاق تطبيق المصالحة، الموقع يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي توقف العمل به، بعد تصاعد الخلافات، على خلفية تفجير موكب رئيس الحكومة، ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية، خلال دخولهم إلى غزة في أذار/ مارس الماضي.

ونوهت الصحيفة، إلى أن فتح لم تعط حتى اللحظة رداً نهائياً على طلب المسؤلين المصريين، بخصوص عقد لقاء مع قيادة حركة حماس، فيما تواصل الحركة ترتيباتها لخروج وفد رفيع منها إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لعقد لقاءات هدفها تجاوز المرحلة السابقة، والدفع باتجاه تسريع خطوات المصالحة، والتحضير لزيارة مرتقبة للرئيس عباس للقاهرة، قبل توجهه لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب هناك يوم 27 من الشهر الجاري.

وأكملت: "لم يفقد الوفد الأمني المصري الأمل في الحصول على موافقة من فتح لعقد اللقاء الثنائي، في ظل أنباء تشير إلى أن هناك طروحات بإعطاء الأولوية حالياً للقيادة الفلسطينية من أجل التحرك على المستوى الدولي والعربي، لترتيب الأوراق، قبل عقد اجتماعات الجمعية العامة، وعقد مؤتمر لمانحي (أونروا)، لمواجهة الخطة الأمريكية القاضية بتصفية ملفي القدس واللاجئين، من خلال الضغط على الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

عزام: حوارات التهدئة بالكاد تُلبي مطالبنا والسلطة عرقلت التوصل للاتفاق

عزام: حوارات التهدئة بالكاد تُلبي مطالبنا والسلطة عرقلت التوصل للاتفاق

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

حماس: متمسكون بخيار المقاومة ونرفض المبادرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية

حماس: متمسكون بخيار المقاومة ونرفض المبادرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية

المالكي يكشف القرارات العربية بشأن القضية الفلسطينية و(أونروا)

المالكي يكشف القرارات العربية بشأن القضية الفلسطينية و(أونروا)

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو أحكمت سيطرتها على "العليا الإسرائيلية"

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للشباب والطلبة في المغرب

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس يحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

خالد: سياسة الإدارة الأميركية العدائية تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من أوسلو

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

قوات الاحتلال تُغلق الطرق المؤدية لـ (الخان الأحمر)

قوات الاحتلال تُغلق الطرق المؤدية لـ (الخان الأحمر)

الشرطة والنيابة تُحققان في ظروف وفاة فتاة وُجدت مشنوقه بمنزل بقلقيلية

الشرطة والنيابة تُحققان في ظروف وفاة فتاة وُجدت مشنوقه بمنزل بقلقيلية

منوعات

ميا خليفة &#34;وطنية&#34; رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

ميا خليفة "وطنية" رغم مهنتها؟.. انسحبت من فيلمها الأخير بسبب جنسية البطل

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

بعد أنباء القبض عليه بصحبة 30 فتاة.. عيضة المنهالي ينشر أول صورة

حلا شيحة تحذف صورها على &#34;انستغرام&#34; وتوجه رسائل غامضة

حلا شيحة تحذف صورها على "انستغرام" وتوجه رسائل غامضة

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

تسريبات كشفت تفاصيل عودة مريم أوزرلي لحبيبها المصري السابق

تسريبات كشفت تفاصيل عودة مريم أوزرلي لحبيبها المصري السابق

بعد الملابس والأحذية.. مايا دياب تخترع &#34;تقليعة&#34; جديدة لشرب العصير

بعد الملابس والأحذية.. مايا دياب تخترع "تقليعة" جديدة لشرب العصير

نانسي عجرم تخضع لإختبار كشف جنس جنينها أمام الجمهور

نانسي عجرم تخضع لإختبار كشف جنس جنينها أمام الجمهور

وائل كفوري وقع في فخ تصريحاته: اكتفِ بالغناء الكلام ليس ملعبك

وائل كفوري وقع في فخ تصريحاته: اكتفِ بالغناء الكلام ليس ملعبك

فنان مصري شهير يكشف لأول مرة عن إصابته بسرطان الرئة

فنان مصري شهير يكشف لأول مرة عن إصابته بسرطان الرئة

عربي

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و&#34;مسرحية كيمياوية&#34;

إدلب تترقب.. تحذير أممي من حمام دم و"مسرحية كيمياوية"

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل

أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل