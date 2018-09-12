كاتس: لهذه الأسباب أغلقت أمريكا مكتب منظمة التحرير في واشنطن



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت بشكل رسمي، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أول أمس الاثنين.





رام الله - دنيا الوطنأكد يسرائيل كاتس، وزير النقل والمخابرات الإسرائيلي، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، جاء رداً على سياسية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتمويل عائلات منفذي العمليات، على حد زعمه.وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فقد أشار كاتس إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، جاء كذلك رداً على التحرك الفلسطيني في محكمة لاهاي ضد جميع الاتفاقات.