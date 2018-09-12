أنباء عن زواج طليقة الوليد بن طلال من ملياردير إماراتي.. وبطاقة الدعوة تثير الجدل

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أميرة الطويل
رام الله - دنيا الوطن
انشغل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بخبر زواج أميرة الطويل على ثري إماراتي شهير، وذلك بعد انتشار صورة دعوة حفل زفافهما على نطاق واسع، رغم عدم تأكيدهما للأمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من دعوة حفل زفاف أميرة الطويل ورجل الأعمال الإماراتي المعروف خليفة المهيري الذي تمت إقامته مساء أول أمس 9 سبتمبر في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب ما تم كتابته داخل الدعوة.

ورغم أن الأميرة أميرة الطويل لم تؤكد بعد خبر زواجها، إلا أن التهاني قد انهالت عليها بعد تسريب صورة دعوة الزفاف، وتمنى محبوها لها السعادة.

خليفة بن بطي المهيري يأتي في المرتبة السابعة في قائمة أكثر رجال الأعمال ثراء في الإمارات حيث بلغت ثروته 1.8 مليار دولار في شهر مارس 2018، أما أميرة الطويل فكانت متزوجة من الأمير الوليد بن طلال وتم طلاقهما أواخر عام 2013 بعد 5 سنوات من الزواج.




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