حماس: متمسكون بخيار المقاومة ونرفض المبادرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس: إنها متمسكة بخيار المقاومة، وإن الكفاح المسلح خيارها الاستراتيجي لحماية شعبنا واسترداد الحقوق، مؤكدةً على الدور الرائد لمسيرات العودة الكبرى، وتجدد دعمها الكامل للحشود الثائرة، والجماهير الزاحفة في غزة؛ لتثبيت حق العودة وكسر الحصار.



وعبرت الحركة عن رفضها لـ (صفقة القرن) وكل الحلول والمبادرات الرامية لتصفية القضية أو الانتقاص من حقوقنا الوطنية، مطالبةً الرئيس برفع الإجراءات عن قطاع غزة.





وأضافت الحركة، في بيان صحفي، بمناسبة ذكرى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، الأربعاء، أن "مسار التسوية والمفاوضات قد فشل فشلاً ذريعًا، وأصبح يشكل كارثة وطنية على القضية، وعبئًا فوق عبء الاحتلال الثقيل على كاهل شعبنا المجاهد".وتابع البيان: "فشلت كل الاتفاقيات السياسية في حماية ثوابت شعبنا الفلسطيني، ولا سيما اتفاق أوسلو، الذي أجل قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه، وعجز عن وقف الاستيطان؛ إذ تضاعفت المستوطنات سبعة أضعاف".وطالب البيان، الرئيس محمود عباس بـ "بالتوقف عن التنسيق الأمني في الضفة فوراً، والكف عن مطاردة المقاومة، واعتقال المجاهدين، ومطاردتهم، وتجريدهم من سلاحهم"، وفق تعبير البيان.واستطرد البيان: "قالها شارون معتقدًا بقدرته على الإيفاء بها: مصير (نتساريم) مثل مصير تل أبيب، لكن إرادة المقاومة شاءت غير ذلك بمشيئة الله، فأصبحت (نتساريم) أثرًا بعد عين، وستصبح تل أبيب أثرًا بعد عين بإذن الله".