المالكي يكشف القرارات العربية بشأن القضية الفلسطينية و(أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، تفاصيل القرارات العربية، التي اتخذت عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الثلاثاء، في القاهرة، فيما يتعلق بالملفات الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).







وأكد المالكي، لإذاعة (صوت فلسطين)، أنه وضع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم أمس بمقر الجامعة العربية، بصورة القضية الفلسطينية، والموقف الأمريكي العدائي لها.





وحول قرار الاحتلال هدم قرية (الخان الأحمر)، أكد المالكي أنه تم إبلاغ محكمة الجنايات الدولية أمس، بضرورة الإسراع باتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل لوقف قرار الهدم، مشيراً إلى وجود وفد فلسطين في لاهاي؛ لتحفيز المحكمة على اتخاذ خطوات تضغط على إسرائيل لوقف الهدم.



وقال المالكي، إنه تم إبلاغ وزراء الخارجية العرب، أن فلسطين ستقف ضد الإجراءات الأمريكية على المستوى السياسي والقانوني، مطالباً بموقف عربي داعم للموقف الفلسطيني في كافة المناحي.وأضاف المالكي، أن الاجتماع أكد على الدعم العربي لوكالة (أونروا) في كافة المستويات، كاشفاً عن تواصل الاتصالات لإنجاح الاجتماع الخاص بدعم الوكالة مالياً وسياسياً، والمقرر على هامش أعمال الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأشار المالكي، إلى أن فلسطين تجري اتصالات مكثفة للتحضير للتصويت، الذي يمكن أن يتم في الأمم المتحدة حول تفويض (أونروا)، موضحاً أننا نريد أن يصوت أكبر عدد من الدول لصالح استمرار عمل الوكالة.وأوضح وزير الخارجية، أن فكرة توطين اللاجئين التي تطرحها الولايات المتحدة، لن تنجح، لأنها ليست قراراً أمريكياً أحادياً، وإن الدول المضيفة الرئيسة لللاجئين الأردن وسوريا ولبنان ترفضها.وفيما يتعلق بقرار واشنطن إغلاق ممثلية منظمة التحرير، كشف المالكي عن اجتماع عقد في مقر الرئاسة برام الله أمس؛ للبحث في الإجراءات القنصلية لأبناء شعبنا المتواجدين في الولايات المتحدة، ستتبلور خلال الساعات المقبلة، وأن فلسطين سترفع شكوى ضد واشنطن في المحافل الدولية، بسبب تضرر مصالح أبناء جاليتنا المتواجدين في الولايات المتحدة.