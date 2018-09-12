شؤون فلسطينية

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)

أبو رحمة: تمكنا من فتح باب أغلقه الاحتلال عند مدخل (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، أن النشطاء تمكنوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من فتح البوابة التي أغلقها الاحتلال على مدخل قرية (الخان الأحمر).

وقال أبو رحمة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، إن المئات تمكنوا من الوصول للقرية، متوقعاً مزيداً من الحضور خلال الساعات المقبلة، رغم التضييقات الإسرائيلية، التي توضع للحيلولة دون وصول المواطنين والنشطاء.

وأضاف أبو رحمة، أن إغلاق المنطقة من قبل الاحتلال، وحصاره لها، يؤشر إلى نيته تنفيذ قرار هدم القرية.

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