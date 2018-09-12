دولي

لغز الهجمات الغامضة بالسفارة الأمريكية في كوبا بدون حل

لغز الهجمات الغامضة بالسفارة الأمريكية في كوبا بدون حل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال دبلوماسي أمريكي كبير، إن وزارة الخارجية غير مستعدة لإلقاء اللوم على روسيا، أو أى كيان آخر بالنسبة إلى سلسلة الهجمات الغامضة على الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا.

وأوضحت هيذر نويرت، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، أنه لا يوجد فرد أو جماعة معروفة يعتقد أنها مسؤولة في هذا الوقت، ولا يوجد سبب معروف، وفق ما أوردت صحيفة (القدس العربي).

وقد تعرض أكثر من عشرين مسؤولاً أمريكياً في هافانا لسلسلة من الأحداث الغامضة، التى بدأت منذ عام 2016 ، وتسببت في مجموعة من ( القضايا المعرفية) كما تسبب الحادث في انهيار إعادة تأهيل العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، وتعرض دبلوماسي أمريكي في الصين لحادث مماثل.

وقللت نويرت من شأن تقرير، أفاد أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، يعتبرون روسيا مشتبها رئيسياً، إن التحقيق مستمر، ولا نلوم أي أحد، وسنواصل النظر في هذا الأمر.

وأعرب مشرعون أمريكيون عن شكوك بأن كوبا تلعب دوراً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الهجمات على المسؤولين، وقال بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنهم أصحاب الجزيرة، إنهم يعلمون ما يجرى هناك.

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