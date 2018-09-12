دولي

بعد عام من التصويت على الاستقلال.. مظاهرات حاشدة في كتالونيا

بعد عام من التصويت على الاستقلال.. مظاهرات حاشدة في كتالونيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في برشلونة بعد عام تقريباً من إجراء استفتاء حول الاستقلال في كتالونيا، والذي أدخل الإقليم الأسباني في أتون أزمة سياسية.

وحسب صحيفة (القدس العربي)، فقد طالب المتظاهرون، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن سياسيين معتقلين وناشطين في حركة الاستقلال، بعد احتجازهم بواسطة السلطات الإسبانية.

وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2017، صوت الناخبون في كتالونيا خلال استفتاء بشأن الاستقلال، وأعلن البرلمان الإقليمي الذي يقوده الانفصاليون، فيما بعد، الاستقلال من جانب واحد.

وتراجعت وتيرة التوترات في إسبانيا بسبب الصراع حول استقلال كتالونيا، إلى حد ما منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي، عندما حل رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، محل سلفه المحافظ ماريانو راخوي.

وناضلت حكومة راخوي بشدة لإخماد حركة استقلال كتالونيا، حيث جرى اعتقال العديد من السياسيين والناشطين البارزين في الإقليم، كما فر آخرون مثل الرئيس الكتالوني السابق كارلس بوغديمون من البلاد.

وبدأ سانشيز مؤخراً مفاوضات مع الرئيس الكتالوني الجديد، يواكيم تورا، الذي يعتبر كارلس بوغديمون الرئيس الشرعي للإقليم.

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