اعتقالات في الضفة وإطلاق نار تجاه مراكب الصيد ببحر شمال القطاع



في سياق آخر، استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قوارب الصيد الفلسطينية، بحجة أنها تجاوزت المساحة المسموح بها على شواطئ شمال قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك وشرطة الحدود، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق بالضفة الغربية، طالت 23 فلسطينيا.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته صادرت آلاف الشواكل، بزعم أنها مخصصة لتنفيذ عمليات بالضفة.