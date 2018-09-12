واشنطن تُحذّر: ردنا سيكون حاسماً إن هوجمت سفارتنا بالعراق

رام الله - دنيا الوطن

حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إيران من مغبة مهاجمة القنصلية الأمريكية في البصرة أو السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بغداد.



وقالت ساندرز، وفق ما أوردت (CNN): "الرد الأمريكي سيكون حاسماً وسريعاً عند الدفاع عن أرواح الأمريكيين"، حيث إنه وخلال الأيام القليلة الماضية، لوحظت هجمات مهددة للحياة في العراق، بما فيها ضد القنصلية في البصرة والسفارة في بغداد"، لافتةً إلى أن إيران لم تتحرك لمنع هذه الهجمات عبر الجماعات التابعة لها في العراق، والتي دعمتها ومولتها ودربتها وسلحتها.وأضافت ساندرز، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم قد يؤدي إلى إصابة لأي من موظفيها أو خسائر لمنشآت تابعة للحكومة الأمريكية.