دولي

ترامب يكشف أولوياته القصوى تجاه الأمريكيين

ترامب يكشف أولوياته القصوى تجاه الأمريكيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أولوياته القصوى، والمتعلقة بالداخل الأمريكي، قائلاً: إن سلامة الشعب الأمريكي هي أولويتي القصوى.

ووجه رسالة إلى الشعب الأمريكي، عبر (توتير)، بقوله: "احرص على توجيهات حكومتك وموظفيك المحليين، ويرجى أن تكون على استعداد، كن حذراً لتكون آمناً".

يشار إلى أن الساحل الشرقي الأمريكي ينتظر إعصاراً شديد الخطورة، (فلورنس)، من الدرجة الرابعة، لم يكن له مثيل لمدة ستين سنة، ويحمل الإعصار أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية، تصل سرعتها إلى 209 كم/ ساعة، وتصل الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم الخميس المقبل.

وأصدر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، هنري ماكماستر، أمراً بالإجلاء القسري لجميع سكان الساحل، ووفقاً له، سيضطر نحو مليون شخص لمغادرة منازلهم، وسيجبر الإعصار نحو 300 ألف شخص على مغادرة منازلهم من ولاية كارولينا الشمالية.

وظهرت بالفعل البوادر الأولى لإعصار (فلورنس)، حيث تدفقت مياه البحر على الطرق السريع في الولايات التي سيضربها.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه الرسمي (تويتر): (إن إعصار (فلورنس)، واحد من أسوأ العواصف التي تضرب الساحل الشرقي منذ سنوات عديدة، يبدو وكأنه ضربة مباشرة ضد ولايات كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا"، مضيفاً: "رجاء كونوا مستعدين وحذرين وآمنين".

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