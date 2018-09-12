الكوماندوز البحري للقسام يُحرج إسرائيل ويمس أمنها القومي

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللاه) الإسرائيلي، إن وحدة الكوماندوز البحرية التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، تسبب حرجاً بالغاً لإسرائيل، وتمس بأمنها القومي.



وأوضح الموقع، أن وحدة الكوماندوز البحرية التابعة لحماس، تسبب القلق لإسرائيل، كون الحركة تعمل على تطويرها وتحديثها وتدريبها باستمرار.وأضافت: أن شريط الفيديو الذي بثته حركة حماس، حول عملية (زيكيم) البحرية في الحرب نفسها، سبب الرعب والقلق لإسرائيل، كون الجيش الإسرائيلي قد اندهش من مدى قوة انتظام ومرونة وسرعة اختراق القوات البحرية لحركة حماس لمنطقة (زيكيم) البحرية.