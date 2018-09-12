الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء، سيكون حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغداً الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.