شاهد: ضمن المنحة السعودية.. هنية يفتتح استاد ناصر في خانيونس

رام الله - دنيا الوطن

افتتح عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، مساء الثلاثاء، ملعب ناصر البلدي في خانيونس، بحضور شعبي واسع، وبمشاركة شخصيات محلية ورياضية وحشد جماهيري رياضي كبير.



وأضاف هنية: سنواصل الطريق من أجل النهضة برياضتنا الفلسطينية، وتطوير البنية التحتية، موجهاً التحية إلى مصر وروح الزعيم جمال عبد الناصر، الذي أنشأ هذا الاستاد بتوجهاته مع مستشفي ناصر.







وتابع: "نحن اليوم نفتتح هذا الملعب بعد تتطويره ضمن المنحة السعودية، لنؤكد علي العلاقات التي تربط فلسطين بمصر التي نحبها ونحب عبد الناصر".





وأطلق على الاستاد اسم ناصر، لأنه أنشئ في عهد الحكم المصري، إلى جانب مستشفى ناصر في خانيونس، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة لجمال عبد الناصر.

وجاء افتتاح الملعب، ضمن المنحة السعودية المقدرة بمبلغ 850 ألف دولار، في إطار خطة تطوير البنية التحتية الرياضية بقطاع غزة.وتقدم الحضور، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، ورئيس بلدية خانيونس، المهندس علاء البطة، ورئيس البلدية السابق يحيى الأسطل، والعديد من رؤساء النوادي.وقال عبد السلام هنية: إن افتتاح الملعب كان حلماً وأصبح حقيقة، مقدماً تهانيه للأسرة الرياضية عامة، وأهل خانيونس بهذا الإنجاز، خاصة أنه يحمل اسم ناصر، والذي تأسس في عهد الحكومة المصرية، وتم اليوم، إعادة بنائه وتطويره.وأكد هنية، أن افتتاح الملعب يعتبر مفخرة لنا كأسرة رياضية ولمدينة خانيونس، متقدماً بالشكر للمملكة العربية السعودية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمساهمتهم في إنجاز المشروع.وأشار هنية، إلى أن افتتاح ملعب خانيونس، جاء ضمن خطة أمواج الرياضية لتطوير البنية على مستوى القطاع، مشيراً إلى أنه ضمن خمسة ملاعب تم تطويرها في القطاع خلال الفترة الماضية.بدوره، شكر المهندس البطة، السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على إنجاز الملعب، مثنياً على دور هنية الذي أوفى بوعده بتطوير البنية التحتية الرياضية خلال عامي 2017 و2018.وخلال الفعالية، تم قص شريط الافتتاح والتقاط صورة مع فريق اتحاد خان يونس، وخدمات خانيونس، الذين لعبوا أول مباراة على هذا الملعب ضمن دوري كرة القدم في غزة، في حين عبر الحضور والمشاركون عن سعادتهم لهذا الإنجاز.