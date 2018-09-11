شؤون فلسطينية

عريقات لحماس: المطلوب التنفيذ التدريجي لاتفاق 2017 وهذا ما أبلغه الأحمد للمصريين

عريقات لحماس: المطلوب التنفيذ التدريجي لاتفاق 2017 وهذا ما أبلغه الأحمد للمصريين
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن المطلوب من حركة حماس التنفيذ التدريجي للاتفاق الذي وقعت عليه عام 2017، مضيفاً: "أمريكا اخترعت التهدئة المنفصلة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، وواشنطن تريد مفاوضات على طريقة التنازل عن الثوابت الفلسطينية.

وأوضح عريقات، لتلفزيون فلسطين الرسمي، أن الولايات المتحدة تشن حرباً على الشعب الفلسطيني، وما يحدث الآن هو استكمال لتنفيذ صفقة القرن، وأمريكا اختارت أن تبدأ بالإملاءات على القيادة الفلسطينية، مضيفاً: "نقول لأمريكا أنتم تركتم المفاوضات واخترتم لغة الإملاءات وتريدون منا التنازل عن حقوقنا".

وتابع: "الرئيس محمود عباس أراد أن يؤكد على الحق الفلسطيني، بيد أن أمريكا تريد مفاوضات على طريقة التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية.

وأضاف عريقات: "أطالب حركة حماس تنفيذ الرزمة الشاملة لما وقعت عليه عام 2017، خاصة وأن هناك محاولات لإقامة دولة فلسطينية في غزة، فهم يبحثون عن تمزيقنا وعن من له ثأراً عند أبو مازن".

وتابع: "يد الرئيس عباس ممدودة للتنفيذ الكامل والشامل والتدريجي لاتفاق 2017، واتهمت بأنني أطالب بتسليم سلاح المقاومة وهذا غير صحيح، ولتضع مصر بنود اتفاق 2017 للتنفيذ بالتدريج"، مستدركاً: "من المؤسف أن تكون هذه الأصوات تحارب الرئيس عباس، ووصلنا بأنفسنا إلى الردح ويذكرني بكلام الشافعي بإياك وجدال الأحمق".

واستكمل: "عزام الأحمد قال للمصريين انسوا كل ما سبق وتعالو نطبق قرار 2017، ونقطة الإرتكاز تتمثل في منع فصل غزة عن الضفة ومصر تقود جهود جبارة بهذا الاتجاه، فقطاع غزة منبع الوطنية وسيسقط صفقة القرن".

واستطرد: "لنستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولم
نكن أقرب من الدولة لما نحن عليه الآن، ونحن نريد ضمانات دولية بمعزل عن التفرد الأمريكي لعملية السلام".

وقال: "أبو مازن سيطالب بالسلام على حدود ال67 وحل كافة القضايا الفلسطينية، وليراقب العالم الخطاب الذي سيلقيه الرئيس عباس خطابه بالأمم المتحدة".

 

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