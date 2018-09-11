عريقات لحماس: المطلوب التنفيذ التدريجي لاتفاق 2017 وهذا ما أبلغه الأحمد للمصريين

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن المطلوب من حركة حماس التنفيذ التدريجي للاتفاق الذي وقعت عليه عام 2017، مضيفاً: "أمريكا اخترعت التهدئة المنفصلة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، وواشنطن تريد مفاوضات على طريقة التنازل عن الثوابت الفلسطينية.





وأوضح عريقات، لتلفزيون فلسطين الرسمي، أن الولايات المتحدة تشن حرباً على الشعب الفلسطيني، وما يحدث الآن هو استكمال لتنفيذ صفقة القرن، وأمريكا اختارت أن تبدأ بالإملاءات على القيادة الفلسطينية، مضيفاً: "نقول لأمريكا أنتم تركتم المفاوضات واخترتم لغة الإملاءات وتريدون منا التنازل عن حقوقنا".





وتابع: "الرئيس محمود عباس أراد أن يؤكد على الحق الفلسطيني، بيد أن أمريكا تريد مفاوضات على طريقة التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية.



