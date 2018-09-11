شاهد: فتى فلسطيني يُلقي خطاباً مؤثراً أمام مجلس الجامعة العربية

وقال الفتى بكر، وهو رئيس البرلمان الطلابي لمدارس (أونروا) في الأردن في كلمته: "أنا أمثل أصوات وتطلعات 526 ألف فتاة وفتى يدرسون في مدارس (أونروا) في القدس وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة والأرن، وعندما افتتحت المدارس في الوقت المحدد هذه لحظة احتفال لنا"، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).





وأضاف: "أريد أن أشكركم من أعماق قلبي على دعمكم لنا، لكني هنا اليوم لأدعوكم لمساعدتنا على إبقاء مدارسنا مفتوحة، أحمل في طيات خطابي أمل كل فتى وفتاة، يرى في استمرار التعليم الأمل الوحيد لتحقيق أحلامهم، ساعدونا لتحقيق أحلامنا كبقية أطفال العالم".

وحظيت كلمة الفتى بكر التي ألقاها بينما كان مفوض وكالة (أونروا) بيير كرينبول يقف بجانبه، بتصفيق حار استمر نحو دقيقة ونصف.





رام الله - دنيا الوطنوجه الفتى الفلسطيني أحمد بكر (14 عاماً)، خطاباً مؤثراً أمام مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء في القاهرة، دعاهم من خلاله إلى دعم وكالة الغوث (أونروا) لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها التعليمية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان.