قمة فرنسية فلسطينية قبيل توجه الرئيس عباس للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الفلسطيني بفرنسا، سلمان الهرفي: إن الرئيس محمود عباس، سيلتقي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس قبيل توجهه إلى اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في 27 من أيلول/ سبتمبر الجاري.وأوضح الهرفي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن القمة الفلسطينية- الفرنسية ستكون بهدف تنسيق المواقف، مضيفاً: "الرئيس عباس سيضع نظيره الفرنسي في صورة كافة التطورات في الأراضي الفلسطينية/ والخطوات القادمة قبل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني".وأضاف الهرفي: "الرئيس عباس سيطلب من نظيره الفرنسي اعتراف بلاده بدولة فلسطين كخطوة لدعم عملية السلام"، مشيراً إلى أن اللقاء بين الرئيسين سيبحث إمكانية إقامة مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية سواء في باريس أو موسكو"، مؤكداً أن "تنسيقاً كاملاً يجري على كافة المستويات مع الجانب الفرنسي والأوروبي".وأعرب الهرفي، عن "أمله أن تكلل زيارة الرئيس عباس بالنجاح، نظراً لما تمر به القضية الفلسطينية من ظرف في غاية الدقة والحساسية".