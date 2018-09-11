شؤون فلسطينية

قمة فرنسية فلسطينية قبيل توجه الرئيس عباس للأمم المتحدة

قمة فرنسية فلسطينية قبيل توجه الرئيس عباس للأمم المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الفلسطيني بفرنسا، سلمان الهرفي: إن الرئيس محمود عباس، سيلتقي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس قبيل توجهه إلى اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في 27 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأوضح الهرفي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن القمة الفلسطينية- الفرنسية ستكون بهدف تنسيق المواقف، مضيفاً: "الرئيس عباس سيضع نظيره الفرنسي في صورة كافة التطورات في الأراضي الفلسطينية/ والخطوات القادمة قبل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني".

وأضاف الهرفي: "الرئيس عباس سيطلب من نظيره الفرنسي اعتراف بلاده بدولة فلسطين كخطوة لدعم عملية السلام"، مشيراً إلى أن اللقاء بين الرئيسين سيبحث إمكانية إقامة مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية سواء في باريس أو موسكو"، مؤكداً أن "تنسيقاً كاملاً يجري على كافة المستويات مع الجانب الفرنسي والأوروبي".

وأعرب الهرفي، عن "أمله أن تكلل زيارة الرئيس عباس بالنجاح، نظراً لما تمر به القضية الفلسطينية من ظرف في غاية الدقة والحساسية".

أخبار ذات صلة

عريقات لحماس: المطلوب التنفيذ التدريجي لاتفاق 2017 وهذا ما أبلغه الأحمد للمصريين

عريقات لحماس: المطلوب التنفيذ التدريجي لاتفاق 2017 وهذا ما أبلغه الأحمد للمصريين

شاهد: فتى فلسطيني يُلقي خطاباً مؤثراً أمام مجلس الجامعة العربية

شاهد: فتى فلسطيني يُلقي خطاباً مؤثراً أمام مجلس الجامعة العربية

وزير مصري: التسوية على أساس استعادة الفلسطينيين حقوقهم وسنواصل جهود المصالحة

وزير مصري: التسوية على أساس استعادة الفلسطينيين حقوقهم وسنواصل جهود المصالحة

نتنياهو يُعلّق على قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن

نتنياهو يُعلّق على قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن

قيادي فتحاوي: حماس لا تُريد المصالحة وسارت خلف سراب التهدئة

قيادي فتحاوي: حماس لا تُريد المصالحة وسارت خلف سراب التهدئة

مصر تقتصر مباحثات التهدئة على خمسة فصائل رئيسية.. فمن هي؟

مصر تقتصر مباحثات التهدئة على خمسة فصائل رئيسية.. فمن هي؟

وكالة فلسطينية تنفي أنباء قصف مدفعي إسرائيلي شمال قطاع غزة

وكالة فلسطينية تنفي أنباء قصف مدفعي إسرائيلي شمال قطاع غزة

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وكالة فلسطينية تنفي أنباء قصف مدفعي إسرائيلي شمال قطاع غزة

وكالة فلسطينية تنفي أنباء قصف مدفعي إسرائيلي شمال قطاع غزة

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

المالكي يطالب بتأمين الموارد المالية لموازنة وكالة (أونروا)

المالكي يطالب بتأمين الموارد المالية لموازنة وكالة (أونروا)

الحسيني: أعضاء من المجلس الوطني يعقدون اجتماعاً الليلة في الخان الأحمر

الحسيني: أعضاء من المجلس الوطني يعقدون اجتماعاً الليلة في الخان الأحمر

الثقافة تهنئ شقير لاختيار روايته &#34;أنا وصديقي الحمار&#34; على لائحة الشرف العالمي

الثقافة تهنئ شقير لاختيار روايته "أنا وصديقي الحمار" على لائحة الشرف العالمي

النائب عطون: القدس تعيش أخطر مرحلة من مراحل وجودها

النائب عطون: القدس تعيش أخطر مرحلة من مراحل وجودها

مجدلاني يُرحب بدعوة خمس دول أوروبية لوقف هدم (الخان الأحمر)

مجدلاني يُرحب بدعوة خمس دول أوروبية لوقف هدم (الخان الأحمر)

الطيبي وزحالقة يُطلعان أبو الغيط على مخاطر (قانون القومية)

الطيبي وزحالقة يُطلعان أبو الغيط على مخاطر (قانون القومية)

منوعات

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

تسريبات كشفت تفاصيل عودة مريم أوزرلي لحبيبها المصري السابق

تسريبات كشفت تفاصيل عودة مريم أوزرلي لحبيبها المصري السابق

بعد الملابس والأحذية.. مايا دياب تخترع &#34;تقليعة&#34; جديدة لشرب العصير

بعد الملابس والأحذية.. مايا دياب تخترع "تقليعة" جديدة لشرب العصير

نانسي عجرم تخضع لإختبار كشف جنس جنينها أمام الجمهور

نانسي عجرم تخضع لإختبار كشف جنس جنينها أمام الجمهور

وائل كفوري وقع في فخ تصريحاته: اكتفِ بالغناء الكلام ليس ملعبك

وائل كفوري وقع في فخ تصريحاته: اكتفِ بالغناء الكلام ليس ملعبك

فنان مصري شهير يكشف لأول مرة عن إصابته بسرطان الرئة

فنان مصري شهير يكشف لأول مرة عن إصابته بسرطان الرئة

فيديو: يسرا تحدث ضجة بجلسة تصوير جديدة

فيديو: يسرا تحدث ضجة بجلسة تصوير جديدة

بعد أن ضربها وفضحته.. المياه تعود لمجاريها بين نادين الراسي وإبنها مارك

بعد أن ضربها وفضحته.. المياه تعود لمجاريها بين نادين الراسي وإبنها مارك

3 نجوم بخصرها.. مصمم وشوم عمرو دياب بفك طلاسم وشم الهضبة ودينا الشربيني

3 نجوم بخصرها.. مصمم وشوم عمرو دياب بفك طلاسم وشم الهضبة ودينا الشربيني

عربي

عون: السياسة الدولية في الشرق الأوسط شجعت اسرائيل على تهويد القدس

عون: السياسة الدولية في الشرق الأوسط شجعت اسرائيل على تهويد القدس

شاهد: السيسي يُحرج وزير النقل المصري

شاهد: السيسي يُحرج وزير النقل المصري

لبنان يحبط مخططات لاغتيال عناصر الجيش

لبنان يحبط مخططات لاغتيال عناصر الجيش

الحوثيون: قنص سبعة جنود سعوديين وستة يمنيين في جبهات الحدود

الحوثيون: قنص سبعة جنود سعوديين وستة يمنيين في جبهات الحدود