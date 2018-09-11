نتنياهو يُعلّق على قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، إغلاق ممثلية منظمة التحرير في واشنطن.وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إن واشنطن اتخذت القرار الصحيح، بإغلاقها ممثلية منظمة التحرير، متابعاً: "إسرائيل تدعم الخطوات الأمريكية التي تهدف إلى التوضيح للفلسطينيين بأن رفضهم للمفاوضات ومحاولاتهم لمهاجمة إسرائيل في المحافل الدولية لن تدفع السلام قدماً".وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين، أنها قررت "وبعد مراجعة متأنية" أن البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يجب أن تُغلق أبوابها.وينص بند في القانون الأميركي على أن بعثة السلطة الفلسطينية، يجب أن تغلق إذا حاول الفلسطينيون الوصول للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيليين عن جرائم ارتكبوها ضد فلسطينيين.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "لقد سمحنا لمنظمة التحرير بالقيام بعمليات تدعم هدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك منذ انتهاء الإعفاء السابق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017".وكانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال الإسرائيلي.لكن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت لاحقًا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يومًا، يتم تمديدها، قبل أن اتخاذ قرار بإغلاقها الاثنين.وأعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس الماضي، أنه لن يمنح الفلسطينيين "أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام".