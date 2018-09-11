شؤون فلسطينية

مصر تقتصر مباحثات التهدئة على خمسة فصائل رئيسية.. فمن هي؟

مصر تقتصر مباحثات التهدئة على خمسة فصائل رئيسية.. فمن هي؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عربي 21)، إن جهاز المخابرات المصرية، قرر اقتصار مباحثات المصالحة والتهدئة مع إسرائيل على خمسة فصائل فلسطينية فقط من أصل 13 فصيلاً، خلافاً لجولة المباحثات التي عُقدت في القاهرة الشهر الماضي ودعيت لها الفصائل الفلسطينية مكتملة.

ونقل الموقع، عن مصدر فلسطيني وصفته بالمُطلع، أن الفصائل الخمسة المقرر توجيه الدعوة لها هي حركة فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، بينما استثنت حزب الشعب، والمبادرة الفلسطينية، وحزب فدا، وتجمع فصائل المقاومة الفلسطينية الذي يضم ستة أجنحة عسكرية فلسطينية.

وحسب الموقع، فإن قيادات بارزة من حركة حماس، بعضها من قطاع غزة وأخرى من الخارج، وصلت بالفعل إلى القاهرة للمشاركة في ترتيبات جولة المفاوضات الجديدة.

وأوضح المصدر الفلسطيني، وفق الموقع، أن الموقف المصري الجديد جاء استجابة لطلب تقدمت به حركة فتح لعدم توسيع المشاركة في المباحثات، واقتصارها على حركتي حماس وفتح وبعض الفصائل الرئيسية الأخرى كونها "الجهات المعنية في الملفات المطروحة".

وفي ذات السياق، نقل الموقع، عن مصدر قيادي في حركة حماس نفيه الموافقة على استثناء أي من الفصائل في اللقاءات القادمة.

وقالت الصحيفة، وفق مصدرها: إن الحركة تعهدت بالتواصل المباشر مع الفصائل الغائبة والاستماع إلى رأيها في القضايا المعروضة.

وكانت القاهرة، رعت الشهر الماضي جولة مفاوضات لإبرام اتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، شاركت فيها كل الفصائل باستثناء حركة فتح، التي رفضت أي اتفاق للتهدئة بصيغتها التي طرحت مصرياً، وقالت: إن "حماس تسعى لتجاوز القيادة الفلسطينية، ووضع نفسها بديلاً عن منظمة التحرير".

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