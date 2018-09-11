وكالة فلسطينية تنفي أنباء قصف مدفعي إسرائيلي شمال قطاع غزة





وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن مدفعية تابعة لجيش الاحتلال، قصفت موقعاً تابعاً لحركة حماس شمال قطاع غزة، رداً على محاولة تسلل أحد الشبان الفلسطينيين عبر السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطننفت وكالة الرأي الفلسطينية، ومصادر محلية أخرى، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء حول قصف مدفعي لجيش الاحتلال لنقطة رصد ميداني تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.