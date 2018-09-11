الجبير: نرفض المساس بوضع القدس التاريخي.. والقضية الفلسطينية على رأس أولويات السعودية

رام الله - دنيا الوطنأكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن بلاده ترفض المساس بوضع القدس التاريخي والقانوني.وأوضح الجبير، أن القضية الفلسطينية كانت دائما على رأس أولويات بلادي، حتى ينال الشعب الفلسيطيني حقوقه المشروعة.وقال: "نؤكد رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأشار إلى أن إطلاق مسمى (قمة القدس) على الدورة العادية (29) لمجلس جامعة الدول العربية، جاء ترجمة لما في الصدور تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية.وقال الجبير: "إن السعودية كانت حريصة على توحيد الموقف العربي وارتقاء الجامعة وتطوير منظمة العمل العربي بما يتواكب مع مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".وأضاف: "حرصت المملكة خلال فترة رئاستها للمجلس، على توظيف علاقاتها المتوازية وتحركاتها على الساحة الدولية، وتنسيق المواقف مع الدول العربية الشقيقة بهدف التأثير إيجابا في التناول الدولي لقضايا عالمنا العربي، والإسهام في توحيد الرؤى والمواقف العربية".